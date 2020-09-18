Калугастат рассказал кому в пандемию плохо, а кому хорошо

В Калугастате сравнили, как во время пандемии изменились показатели производства в Калужской области по сравнению с предыдущим годом.

Так, общий индекс промышленного производства области за 8 месяцев в этом году составил 96,5% к такому же периоду в 2019-м.

На 20,3% снизились показатели производства в организациях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений.

На 12,1% просели отрасли по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционированию воздуха.

На 2,8% упали показатели у обрабатывающих производств.

Позитивная динамика сохранилась только в секторе добычи полезных ископаемых, который показал рост производства на 5,4%.

Сильно снизилось производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 29,7%, прочих готовых изделий - на 48%.

Зато производители средств защиты и дезинфекции увеличили свои обороты в 3,7 раза. На 20,9% выросли производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Большой рост – на 49,2% - отмечен в отраслях, занимающихся производством готовых металлических изделий, за исключением машин и оборудования.