Какие рынки просели во время пандемии

В Калугастате посчитали, на что в этом году калужане больше всего тратили деньги, а на чем, наоборот, экономили. Из этой статистики становится понятно, как на нас отразилась пандемия.

Так, в этом году за период с января по август в Калужской области продуктов питания было продано на 72 миллиарда 262 миллионов рублей, что в товарной массе на 2,1% больше, чем в январе-августе 2019 года, сообщает Калугастат.

А вот рынок непродовольственных товаров по сравнению с прошлым годом просел на целых 77%.

Сильно упали продажи на рынках и ярмарках. В этом году на них было реализовано товаров на сумму 4 миллиарда 667 миллионов. Товарооборот сократился на 16,6%.

Пострадали от пандемии кафе и рестораны. В этом году по сравнению с предыдущим они в общей сложности реализовали продукции на 5 миллиардов 803 миллиона рублей. В сопоставимых ценах это на 18,1% меньше, чем в 2019 году.

Общий товарооборот по области в этом году сократился на 2,8%.