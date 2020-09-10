В Калужской области строят новый животноводческий комплекс

В среду, 9 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША совершил рабочую поездку в Хвастовичский район.

В селе Пеневичи на территории АПК «Троицкий» он посетил строительные площадки животноводческого комплекса на 3550 голов коров и 8000 голов молодняка. Строительство будет идти за счёт средств инвестора. Стоимость проекта составит три миллиарда рублей.

В настоящее время проект готов, получены разрешения на технологическое присоединение, ведутся земельные работы по подготовке строительной площадки и строительного городка, подведена временная линия электропередач на 150 Вт. Строители приступили к бетонным работам на доильно-молочном блоке и втором дворе для содержания животных.

На площадке работают 45 человек, из них 40 - жители Пеневичей. В дальнейшем здесь будет открыто 210 рабочих мест.

- У вас планы большие. Главное, чтобы они были успешно реализованы, - отметил глава региона, обращаясь к руководству предприятия.