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В Калужской области открыли новый завод за 11,5 миллиарда рублей

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2020 12:41 2 1228
В Калужской области открыли новый завод за 11,5 миллиарда рублей

Во вторник, 8 сентября, в индустриальном парке «Ворсино» руководитель области Владислав ШАПША принял участие в официальном открытии завода ООО «Архбум тиссью групп».

Это дочерняя российская компания ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», реализующая в Калужской области проект строительства завода по производству санитарно-гигиенических изделий и бумаги. Предприятие начало работу в нашем регионе весной текущего года, но из-за пандемии его торжественное открытие перенесли на осень.

В строительство завода вложено 11,5 миллиарда рублей инвестиций. С выходом предприятия на полную производственную мощность – до 210 тысяч тонн изделий в год, здесь будет порядка 700 рабочих мест.

- Залогом успеха проекта явились две прекрасные идеи: первая – построить завод, вторая – построить его в Калужской области, - отметил Владислав Шапша.

Владислав Шапша губернатор Калужской области

Он также обратил внимание участников встречи на то, что в создание предприятия вложен труд большого числа людей, начиная от формирования площадки и подвода коммуникаций, и, заканчивая, подбором большой высокопрофессиональной команды.

- Я хотел бы, чтобы проект продолжался, чтобы у него была и вторая, и третья очереди, - заявил глава региона. - То, что сегодня год особенный – приходится общаться на внушительном расстоянии – это все точно пройдет, и мы сможем пожать друг другу руки, почувствовать тепло наших сердец и принять правильные решения для будущего. Калужская область – прекрасное место для того, чтобы встречаться друзьям, а мы все здесь друзья.

 

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 09.09.2020 12:41 2 1228
Тэги: область экономика владислав шапша
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