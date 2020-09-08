Калужскую область назвали лидером по ведению инвестиционного климата

В понедельник, 7 сентября, глава Калужской области Владислав ШАПША и заместитель министра промышленности и торговли России Алексей БЕСПРОЗВАННЫХ обсудили вопросы государственной поддержки крупного бизнеса. Встреча прошла в индустриальном парке «Ворсино».

Владислав Шапша отметил большой вклад министерства промышленности и торговли в развитие экономики, поблагодарил за помощь в продвижении инициатив региона.

В свою очередь Алексей Беспрозванных, ставший в этот день участником церемонии открытия новых производственных линий на фабрике «Нестле Пурина ПетКер», отметил, что расширение производства компании – результат эффективного развития инвестиционной деятельности:

- С каждым годом вкладывается все больше и больше средств. В этом плане Калужская область является лидером по ведению инвестиционного климата, созданию парков.

Он акцентировал внимание на том, что порядка 30% вложенных регионом инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков вернулись обратно за счет реализации программы в рамках Постановления Правительства России № 1119.