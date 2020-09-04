В Калужской области построят завод по производству косметики за 2,2 миллиарда рублей

В пятницу, 4 сентября, в Калужской области пройдёт церемония закладки первого камня завода по производству парфюмерно-косметической продукции ООО «Натюрель». Он разместится в особой экономической зоне «Калуга».

Парфюмерная компания «Натюрель» инвестирует в проект 2,2 миллиарда рублей.

В церемонии закладки первого камня примут участие глава Калужской области Владислав Шапша, а также представители компании-инвестора и «Сбербанка».

ООО «Натюрель» – это компания, созданная для реализации инвестиционного проекта строительства завода по производству парфюмерно-косметической продукции на территории Калужской области. Инициатором проекта является Швейцарская компания Laboratoire Naturel SA, которая специализируется на производстве гигиенической продукции премиального качества.

Проект представляет собой передислокацию действующего производства парфюмерно-косметической продукции ООО «ЗетТек» из подмосковного Чехова на территорию ОЭЗ ППТ «Калуга».