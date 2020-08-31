Федеральный министр оценил успехи Калужской области в сельском хозяйстве

Министр сельского хозяйства России Дмитрий ПАТРУШЕВ 28 августа побывал с рабочей поездкой в Калужской области. С ним встретился руководитель региона Владислав ШАПША.

Между ними состоялся разговор о состоянии и перспективах развития сельского хозяйства региона, а также о государственной поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Дмитрий Патрушев, в частности, положительно оценил состояние дел в пищевой промышленности области. За первые семь месяцев текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 122% увеличилось производства сыров, почти на 24% - кондитерских изделий, на 13% - сливочного масла и практически на 6% - мясных полуфабрикатов.

В числе ключевых направлений дальнейшего развития регионального АПК Дмитрий Патрушев назвал растениеводство, мясное и молочное животноводство. Он также отметил необходимость дальнейшего привлечения инвестиций на село. В регионе реализуется несколько крупных инвестпроектов в молочном животноводстве. По словам Дмитрия Патрушева, в настоящее время Минсельхоз России прорабатывает вопрос о выделении дополнительных средств на возмещение капитальных затрат, и ведомство обязательно рассмотрит заявки Калужской области.

Также министр подчеркнул важность своевременного доведения господдержки до аграриев в условиях непростой социально-экономической обстановки и поблагодарил Владислава Шапшу за высокие темпы проведения этой работы. В 2020 году региону выделено более 1 миллиарда рублей, при этом большая часть средств – свыше 61% – уже доведена до конечных получателей, что превышает среднероссийские значения.

Особое внимание Дмитрий Патрушев уделил перспективам реализации федерального проекта «Экспорт продукции АПК». По его словам, Калужская область уже почти выполнила план текущего года в данном направлении. Он составляет 42 миллиона долларов.

- Агропромышленный комплекс области за последние шесть лет демонстрирует стабильную динамику роста, - отметил Владислав Шапша. - За прошлый год 12%, а в текущем году уже более 10%. По всем основным продуктам питания мы себя обеспечиваем, по темпам прироста молочной продукции – на пятом месте в Российской Федерации. Дальнейшему динамичному развитию АПК области будут способствовать те меры государственной поддержки, которые сегодня приняты. Без этого невозможно было бы построить в области 60 современных животноводческих комплексов. Мы нацелены на то, чтобы результаты эти приумножались, и признательны за ту поддержку, которую вы нам оказываете.