Бренд года-2020: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области

Во вторник, 11 августа, газета «Комсомольская правда – Калуга» объявляет о старте голосования в рамках ежегодной премии «Бренд года-2020». Приглашаем вас, дорогие читатели, принять участие в голосовании.

В этом году Калужский бренд будет вручаться в 14-й раз. За годы проведения эта премия стала символом народного признания и успеха компании.

В течение года газета «Комсомольская правда» проводит опрос среди горожан, чтобы выявить лучшее, по вашему мнению, предприятие или компанию, которая достойна этого высокого звания!

Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.

Заполните анкету по ссылке: Бренд года-2020 и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере. В одной номинации можно выбрать несколько предприятий. Для этого нажмите значок "+" в конце каждой строки. Поля, обязательные для заполнения, отмечены звёздочкой.

Победителей определяете именно вы!

ВНИМАНИЕ!!! Учитываться при подсчёте голосов будут только такие, где заполнено не менее трёх номинаций.