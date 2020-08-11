Бренд года-2020: выбираем самые-самые предприятия Калуги и области

Во вторник, 11 августа, газета «Комсомольская правда – Калуга» объявляет о старте голосования в рамках ежегодной премии «Бренд года-2020». Приглашаем вас, дорогие читатели, принять участие в голосовании.
В этом году Калужский бренд будет вручаться в 14-й раз. За годы проведения эта премия стала символом народного признания и успеха компании.
В течение года газета «Комсомольская правда» проводит опрос среди горожан, чтобы выявить лучшее, по вашему мнению, предприятие или компанию, которая достойна этого высокого звания!
Премия касается каждого – ваш выбор поможет калужским компаниям стать лучше.
Заполните анкету по ссылке: Бренд года-2020 и укажите те компании и предприятия, которые вы считаете лучшими в своей сфере. В одной номинации можно выбрать несколько предприятий. Для этого нажмите значок "+" в конце каждой строки. Поля, обязательные для заполнения, отмечены звёздочкой.
Победителей определяете именно вы!
ВНИМАНИЕ!!! Учитываться при подсчёте голосов будут только такие, где заполнено не менее трёх номинаций.
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