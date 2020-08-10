Владислав Шапша запустил новое производство в индустриальном парке «Ворсино»

В индустриальном парке «Ворсино» глава Калужской области Владислав ШАПША принял участие в церемонии запуска полного цикла завода АО «Техмашимпекс», сообщает пресс-служба правительства региона.

Говоря о значимости запуска производства полного цикла завода, Владислав Шапша отметил, что область много делает для того, чтобы инвесторы успешно реализовывали свои планы.

- Однако только момент запуска предприятия может однозначно подтвердить, что все наши действия были правильными, и мы сделали все для того, чтобы инвестор реализовал свои планы на территории региона, - сказал глава области. - Я рад, что компания «Техмашимпекс» прошла путь от работы на арендованных площадях до создания собственного завода. Это и новые рабочие места, и новые отчисления в бюджеты области и района, и возможности для нас создавать социальные блага для жителей. Это главное к чему мы стремимся.

Компания «Техмашимпекс» работает на территории индустриального парка «Ворсино» с декабря 2017 года, производя пластиковые детали. В 2010 году компания развила еще одно направление — производство пластиковых комплектующих, а через два года стала стратегическим поставщиком завода «Самсунг Электроникс Рус Калуга» — мирового производителя бытовой техники. В реализацию проекта вложено 316 млн рублей, создано 65 рабочих мест. Запуск полного цикла завода АО «Техмашимпекс» поможет компании выйти на заявленные проектом мощности и расширить линейку производимой продукции и рынки сбыта.