Владислав Шапша дал старт строительству новой крупной фабрики

В Калужской области началось строительство нового крупного предприятия. Во вторник, 4 августа, глава региона Владислав ШАПША вместе с бизнесменами заложил символический камень в основание будущего завода компании «Фуди».

- Это первый резидент территории опережающего социально-экономического развития в моногороде Сосенский и одноимённом индустриальном парке, - отметил Шапша.

Запуск предприятия запланирован на начало 2022 года. Там планируется создать около 300 рабочих мест, а с расширением производства - ещё 500.

- Завод будет производить продукты питания быстрого приготовления, а также полностью готовые замороженные и охлажденные вторые блюда, - сообщил глава региона. - Такая пища сейчас популярна у молодых и активных.

В производстве «Фуди» планирует использовать 90% продуктов российского происхождения.

- Ключевой принцип компании - качество сырья и продуктов. Работая в Калужской области, за это можно не беспокоиться, - уверен Владислав Шапша. - Думаю, что калужские предприятия смогут это обеспечить.

Напомним, что в 2017 году министерство экономического развития РФ приняло решение о создании в моногороде Сосенский территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). В июне 2019 года на Петербургском экономическом форуме было подписано соглашение с дочерним предприятием крупной продуктовой компании — ООО «Фуди Сосенский». Компания производит макароны «Mac&Cheese» с сырными соусами разных вкусов. По предварительным прикидкам, объём инвестиций в экономику города составит порядка 600 миллионов рублей. Предприятие будет построено на территории в 5 га — примерно четверть от общей площади технопарка.