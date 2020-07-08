Владислав Шапша подписал соглашение с новым инвестором

Глава Калужской области Владислав ШАПША от имени правительства региона подписал соглашение с ООО «АМК-Троя Калуга» о сотрудничестве в сфере размещения на площадке индустриального парка «Ворсино» предприятия по изготовлению комплектующих для кухонной мебели.

В следующем году инвестор планирует приступить к строительству завода, ввод в эксплуатацию которого будет проходить поэтапно. Ассортимент выпускаемой продукции составят столешницы, фасады, стеновые панели, угловые сегменты. Первую очередь производства намерены запустить через два года.

Комментируя событие, Владислав Шапша особо подчеркнул тот факт, «что пандемия, которая стала очень серьезным стрессом для экономики не только Калужской области, но и России, и многих стран мира, не стала препятствием на пути инвесторов, которые продолжают приходить в Калужскую область».

По словам главы региона, новые инвестиционные проекты важны и для укрепления экономики, и для решения социальных вопросов.

Гендиректор ООО «АМК-Троя Калуга» Марина Гарбузова высоко оценила сложившийся в нашей области деловой климат, отметив, что данный проект будет способствовать развитию отрасли деревообработки.