В Мещовске построят чугунолитейный завод

Глава Калужской области Владислав ШАПША побывал с рабочей поездкой в Мещовском районе. Один из вопросов, который там обсуждался – открытие нового производства, сообщает в пятницу, 5 июня,

В Мещовском районе планируется реализовать инвестиционный проект по строительству комбината по производству стального и чугунного литья.

Выход на площадку для начала строительных работ запланирован уже на 2020 год. Общий объем инвестиций составит 281,3 млн. рублей.

Благодаря этому в районе удастся создать 450 новых рабочих мест.

Производственная мощность составит до 58 тысяч тонн готовых литых деталей в год.