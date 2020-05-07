Владислав Шапша: «Цифровая экономика» поможет восстановиться после пандемии

В четверг, 7 мая, глава области Владислав Шапша провел совещание по вопросу реализации в регионе национальных проектов экономического блока и цифровизации. О том, как обстоит дело с региональными проектами нацпроекта «Цифровая экономика» рассказал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

Их в нашей области пять - «Информационная безопасность», «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная инфраструктура».

После снятия ограничений, связанных с пандемией коронавируса, именно информационные и цифровые технологии помогут восстановлению экономики. В частности, малый и средний бизнес, в котором работает треть населения Калуги и который наиболее пострадал от пандемии, именно благодаря «цифре» получит возможность быстро и без проволочек получить господдержку.

Как оказалось, к высокоскоростной корпоративной информационно-коммуникационной сети (ВКИКС) и сети Интернет подключено более двух тысяч бюджетных организаций, органов власти и местного самоуправления. В этом году состоится внедрение автоматизированной системы анализа и управления инцидентами информационной безопасности. Также на «цифру» переведут ряд востребованных у калужан услуг.

Помимо этого, заместитель губернатора Владимир Попов отчитался о ситуации с исполнением 12-ти региональных проектов, входящих в нацпроекты «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт» и «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Динамика по ним положительная. К примеру, по итогам первого квартала в области уже зарегистрировано 9 700 самозанятых при плане на год в 9 900.

Хорошими темпами идет и выдача микрозаймов и поручительств Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской области. Это один из важных инструментов господдержки малого бизнеса. Установленный для региона показатель к концу этого года - 299 микрозаймов, но на сегодня уже выдано 263.