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Новый налог после Калуги планируют ввести по всей стране

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2019 16:08 2 1249
Новый налог после Калуги планируют ввести по всей стране

Налог на самозанятых с 1 июля 2020 года могут ввести во всех регионах России. Во вторник, 24 декабря, об этом рассказала председатель Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО. На данный момент такой эксперимент проводится только в Калужской, Московской областях, Татарстане и Москве.

- Мы подошли очень гуманно, сначала в нескольких субъектах опробовали механизм налогообложения самозанятых, а по итогам анализа пришли к выводу, что эксперимент удался: 260 тыс. человек, как вы знаете, встали на [такой] налоговый учет, половина из них впервые, - приводит её слова ТАСС. - На мой взгляд, это очень важно не только экономически, но и с моральной точки зрения: теперь каждый самозанятый чувствует себя законопослушным гражданином, понимает, что платит налоги и требует к себе двойного уважения. У нас стало больше законопослушных граждан.

С 1 января налог на самозанятых введут ещё в 19 регионах: Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах и Республике Башкортостан.

- Если и в этих субъектах эксперимент себя оправдает, то - и мы сейчас работаем над этим законопроектом - с 1 июля следующего года можно было бы распространить закон на все субъекты, всю Россию, - отметила Матвиенко.

При этом она обратила внимание на проблему, связанную с отсутствием в законодательстве четкого определения, кто такой самозанятый.

- Народ у нас очень талантливый, а бизнес очень предприимчивый, наряду с положительными моментами этого эксперимента мы столкнулись с недобросовестными работодателями, которые начали пытаться обычных рабочих или служащих переводить на режим самозанятых, потому что меньше платить налогов, - признала спикер СФ. - Нужно обязательно - и сейчас такой законопроект готовится - определить, кто такой самозанятый, чтобы перекрыть лазейки для недобросовестных предпринимателей, которые стараются эту идею [налога на самозанятых] дискредитировать. Не можем пока работать на опережение, люди умнее власти, мы работаем вдогонку, но все равно вдогонку надо это решить, чтобы реальные самозанятые могли пользоваться этим льготным режимом налогообложения и развивать свой личный бизнес.

Напомним, налог на самозанятых предусматривает, что граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% - при работе с компаниями.

Уважаемые читатели, а вы как-то ощутили на себе действие этого закона в Калужской области? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.12.2019 16:08 2 1249
Тэги: экономика бизнес
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