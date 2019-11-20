Ставка на реальный сектор экономики

20.11.2019 11:57 646

26 ноября Совет ТПП РФ по промышленному развитию проведет выездное заседание в Калуге. С предпринимателями и руководителями предприятий обсудят конкурентоспособность российской экономики на примере Калужской области. Наш город посетит автор Стратегии экономического развития страны, совладелец комбайнового завода «Ростсельмаш», президент Промышленного союза «Новое содружество», президент Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования, председатель Совета Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России Константин Бабкин.

Накануне его визита калужским журналистам рассказали о теме встречи и о тех задачах, которые здесь поставят.

Смена курса

Сегодня правительственная стратегия, которую реализуют Центробанк и другие институты, не позволяет России выйти на высокие показатели роста. Константин Бабкин считает: если не изменить экономическую стратегию и политику в стране, ситуация с каждым годом ­будет только ухудшаться. Это приведет к обнищанию и сокращению численности населения.

Чтобы этого не произошло, прежде всего необходимо ­запустить несырьевую экономику — ​реальное производство.

Однако бизнесу для этого требуется приложить титанические усилия. Условия для работы предпринимателей не только не созданы, но с каждым годом еще и ухудшаются. Бесконечные налоговые проверки и штрафы душат бизнес на корню. Не удивительно, что число желающих заняться собственным делом в России уменьшается.

Три кита

Поэтому Константин Бабкин разработал Стратегию экономического развития.

Этот документ был создан в 2017 году. Сначала его представили в Торгово-промышленной палате, а потом отправили и в Правительство России, и президенту страны. Официальной реакции, правда, пока нет. Но со Стратегией экономического развития уже многие ознакомились. Она получила неплохую поддержку. Мало того, многие положения стратегии уже реализуются. Пока очень осторожно. Иногда правительство делает шаг вперед, а потом — два назад. Но тем не менее документ уже влияет на некоторые решения.

Стратегия экономического развития держится на трех постулатах.

Первый касается внешнеторговой политики. Согласно документу, надо отказаться от фритредерства, безыдейной торговли, которая проводится сегодня. Не стоит стремиться любым способом удовлетворять просьбы западных партнеров России.

Нужно повернуть внешнеторговую политику в сторону протекционизма и защитить все виды производств несырьевой отрасли, обеспечить равные условия конкуренции с зарубежными производителями. А вот в тех отраслях, которые не планируется серьезно развивать, можно открыть рынок для поставок зарубежных товаров. Внешнеторговая политика не должна нацеливаться на работу в ВТО, чтобы глобальные корпорации чувствовали себя в нашей стране как у себя дома. Надо регулировать внешнюю торговлю, создавать равные условия конкуренции между своими и зарубежными производителями.

Второе — ​налоговая политика. Система сегодня выстроена так, чтобы «выдоить» из экономики больше денег, не обращая внимания на последствия. Экономика задавлена высокими налогами. Предложение Бабкина: ​радикально снизить налоги, малоимущих вообще освободить от их уплаты. А бизнес, который вкладывает деньги в развитие, в модернизацию оборудования, поощрить, снизив, скажем, налоги на прибыль. Другими словами, Бабкин предлагаем вернуть инвестиционную льготу по налогу на прибыль.

У него немало и других предложений, как сделать ­налоговый пресс более легким. Для этого он должен иметь стимулирующий характер: надо, к примеру, больше давить на тех, кто выво­зит непереработанное сырье из России, и меньше на тех, кто производит несырьевые товары, вкладывается в развитие. Бабкин уверен, что нужно ввести налоги на производство сырьевых ресурсов и повысить экспортные пошлины для них.

Стратегия направлена на изменение подхода к решению экономических проблем, а также на выравнивание межбюджетных отношений. Сегодня в этой сфере наблюдается серьезный перекос в сторону федерального центра, который забирает львиную долю налогов.

Третье — ​денежно-кредитная политика. Предлагается радикально снизить ключевую ставку Центробанка, сделать кредиты дешевыми, доступными, перестать терроризировать банковскую ­систему постоянным отзывом лицензий, что сегодня происходит темпами «два банка в неделю». Руководители предприятий многое могут рассказать о том, как сложно взять кредит. И это серьезный сдерживающий фактор для производства. Если на Западе банки дают кредит под 1,5–2% на 10–15 лет, то у нас вы возьмете его под 15% на 5–7 лет.

Предприниматель считает, что приведение этих принципов в жизнь вызовет бурный экономический рост, который будет продолжаться 15–20 лет с темпами, выражающимися двузначными цифрами. Страна может испытать период бурного экономического подъема, подобный тому, который испытывали мы в 1930-е годы или страны Азии в послевоенные годы. При этом рост будет сопровождаться решением социальных проблем, повышением уровня образования населения, улучшением морального состояния нашего общества.

Главное — ​люди

Прежде чем приехать в наш регион, Бабкин изучил экономическое положение в Калужской области. Все не так безоблачно, как кажется на первый взгляд. В то время как в область приходят иностранные компании, старые производства, такие как калужский завод «Кристалл» и Калужский мясокомбинат, закрываются. В поддержке нуждается и малый бизнес.

Многие специалисты уезжают работать в соседнюю Московскую область: и зарплаты там выше, да и возможностей продвинуться по карьерной лестнице больше.

Бабкин уверен, что эти проблемы можно решить за счет развития реального сектора экономики. Тогда появятся рабочие места, достойные зарплаты, возможность проявить себя, а значит, и молодежь никуда не уедет.

Свои предложения Бабкин собирается представить перед бизнес-сообществом региона и призывает предпринимателей принять в обсуждении активное участие. Ведь только объединившись, можно изменить ситуацию в лучшую сторону.

— Результаты нашего труда зависят не только от нас, но и от тех условий, в которых мы находимся, — ​считает команда Бабкина. — ​Если не взяться за отечественную промышленность сейчас, то мы и вовсе не сможем ее восстановить. Когда моя команда пришла на «Ростсельмаш», многие говорили, что сделать из завода рентабельное предприятие не получится: по территории бегали стаи диких собак, а зарплата рабочим не выплачивалась по девять месяцев. Сейчас предприятие входит в пятерку мировых лидеров – сельхозмашиностроителей и поставляет технику в 26 стран мира, в том числе в Западную Европу.

ДОСЬЕ

Константин БАБКИН. Родился 13 Февраля 1971 года в г. Миассе Челябинской области. В 1992 году вместе с Дмитрием Удрасом и Юрием Рязановым организовал ЗАО «Производственное Объединенное Содружество», впоследствии переименованное в Промышленный Союз «Новое Содружество». Ключевыми активами холдинга являются Ростсельмаш, Эмпилс и Buhler Industries. С 2004 избран президентом Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш». С 2012 возглавляет ВПП «Партия Дела». В 2013 году выступил инициатором организации и проведения Московского Экономического Форума. С 2016 года возглавляет Совет ТПП России по промышленному развитию и конкурентоспособности.