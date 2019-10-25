В Калуге 24 октября губернатор Анатолий АРТАМОНОВ встретился в формате бизнес-завтрака с представителями руководства шведской компании Volvo Group.
Делегация во главе с президентом и генеральным директором Мартином ЛУНДСТЕДТОМ посетила Калугу с рабочим визитом.
На встрече губернатору представили нового директора калужского завода «Вольво» по выпуску грузовых автомобилей и кабин - Стефана КЕХЛЕРА. Господин Кехлер имеет большой опыт операционной деятельности в индустриальной системе Группы Вольво и в других компаниях различных отраслей промышленности, включая управление производством, техническое обслуживание и инжиниринг.
Глава региона пожелал новому руководителю успехов в профессиональной деятельности в Калуге, подчеркнув заинтересованность области в эффективной работе инвесторов и готовности обеспечить для этого необходимые условия.
В ходе диалога стороны обсудили вопросы деятельности калужского завода, в том числе ход реализации заключенного в этом году специального инвестиционного контракта, а также дальнейшие производственные планы. Анатолий Артамонов предложил руководству компании уделить особое внимание развитию на калужском заводе направления производства шасси для коммунальной техники, а также грузовой техники с учетом необходимости качественного решения вопросов уборки дорог и территорий населенных пунктов нашей области и других регионов страны, а также реализации масштабных проектов строительства жилья и социальных объектов.
Представители руководства Volvo Group, со своей стороны, выразили заинтересованность в поддержке научной работы и организации стажировок калужских студентов, осваивающих технические специальности.
В ходе визита члены делегации также встретились с калужскими поставщиками автокомпонентов и партнерами Volvo Group, включая компанию «Меркатор Холдинг» - производителя техники для коммунального хозяйства и дорожного строительства, многолетнее сотрудничество с которой успешно развивается.
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