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Губернатору представили нового директора калужского завода «Вольво»

25.10.2019 11:41 0 395 Дмитрий Ивьев
Губернатору представили нового директора калужского завода «Вольво»

В Калуге 24 октября губернатор Анатолий АРТАМОНОВ встретился в формате бизнес-завтрака с представителями руководства шведской компании Volvo Group.

Делегация во главе с президентом и генеральным директором Мартином ЛУНДСТЕДТОМ  посетила Калугу с рабочим визитом. 

На встрече губернатору представили нового директора калужского завода «Вольво» по выпуску грузовых автомобилей и кабин - Стефана КЕХЛЕРА. Господин Кехлер имеет большой опыт операционной деятельности в индустриальной системе Группы Вольво и в других компаниях различных отраслей промышленности, включая управление производством, техническое обслуживание и инжиниринг.

Глава региона пожелал новому руководителю успехов в профессиональной деятельности в Калуге, подчеркнув заинтересованность области в эффективной работе инвесторов и готовности обеспечить для этого необходимые условия. 

В ходе диалога стороны обсудили вопросы деятельности калужского завода, в том числе ход реализации заключенного в этом году специального инвестиционного контракта, а также дальнейшие производственные планы. Анатолий Артамонов предложил руководству компании уделить особое внимание развитию на калужском заводе направления производства шасси для коммунальной техники, а также грузовой техники с учетом необходимости качественного решения вопросов уборки дорог и территорий населенных пунктов нашей области и других регионов страны, а также реализации масштабных проектов строительства жилья и социальных объектов.

Представители руководства Volvo Group, со своей стороны, выразили заинтересованность в поддержке научной работы и организации стажировок калужских студентов, осваивающих технические специальности.

В ходе визита члены делегации также встретились с калужскими поставщиками автокомпонентов и партнерами Volvo Group, включая компанию «Меркатор Холдинг» - производителя техники для коммунального хозяйства и дорожного строительства, многолетнее сотрудничество с которой успешно развивается.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: область
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