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«ЭКО Продукты» на Герцена: как ягоды и овощи с грядки попадают на стол

09.07.2019 12:10 0 508 Сергей ПЕТРОВ
«ЭКО Продукты» на Герцена: как ягоды и овощи с грядки попадают на стол

В нашу редакцию обратились местные жители. Они попросили рассказать об «ЭКО Продуктах» на Герцена.

- Придите, посмотрите, как там всё хорошо. А как покупателям удобно, да и продукция всегда свежая, - отмечала пенсионерка Анна Ивановна.

Напомним, что «Эко продукты» на Герцена появились после закрытия «купола» рынка. Тогда областные и городские власти обещали калужанам, что покупатели не пострадают – в каждом микрорайоне будут свои мини-рынки. Действительно, они есть и на Малинниках, и в Турынино – да по всему городу. Альтернативой рынка в центре стали «ЭКО Продукты».

Год назад было много нареканий к этой торговой точке из-за пенсионеров, предлагающих свой товар прямо на улице Герцена. Как нам рассказала администрация «ЭКО Продуктов», она регулярно предлагает старикам места.

- Предлагаем оборудованные торговые места на огороженной территории, прилегающей к зданию, где они никому не мешают, а более того, покупатели их там ищут, - объяснили в администрации. – Улица Герцена – городская территория. Если власти Калуги дадут нам полномочия штрафовать за несанкционированную торговлю, гонять незаконных продавцов, тогда наша охрана этим займётся. А пока мы можем лишь объяснять.

К слову, когда мы пришли на «ЭКО Продукты», никаких торговцев на улице Герцена не было.

Тогда как вся улица Плеханова, да и улица Кирова – у бывшего рынка - была ими «заставлена». Пенсионеры со своим нехитрым товаром стоят на центральных улицах.

Свежее и качественное

Товар на «ЭКО Продукты» привозят со всех районов области. Только вчера ягоды росли в лесу или в саду, а сегодня ими уже торгуют.

- К нам зайдите, посмотрите. Клубника, черника, голубика, смородина, малина! – зазывают меня продавцы.

- Чернику мы проверяем, отдаём в лабораторию, - объясняют они. 

- Я из Перемышльского района. Давно на пенсии, излишки огорода продаю, - рассказывает Николай Иванович. Пенсионер предлагает картошку нескольких сортов. - Такую вы в магазине не купите, - с гордостью говорит он.

- А я из Бабынинского района. У меня на участке теплицы, где мы выращиваем нашу продукцию, в основном, овощи. А потом везём продавать, - рассказывает Ирина. У её торгового места выстроилась очередь. Как оказалось, практически у каждого продавца на ярмарке есть постоянные покупатели.

- Я уже знаю, у кого возьму огурцы, у кого – ягоды, - рассказывает пенсионерка Нина Степановна. – Чем хороша здесь, весь товар на виду, дают попробовать, можно торговаться. В конце дня так вообще очень хорошие скидки.

- У меня пенсия 13 тысяч, муж – инвалид, у него пенсия 14 тысяч, - рассказывает продавец Любовь Ивановна. – Без торговли овощами из своего сада мы с ним не проживём.  И дети нам помогают, да и мы им помогаем.

Опытные овощеводы уже привезли сюда свои помидоры. Секретами, как снять первый урожай в июне, не делятся. Зато предлагают приобрести свой товар.

Здесь же можно купить и диковинные цветы. Например, у Галины Голубовской. В 77 лет женщина выращивает редкостные растения в своём саду, потом делит и продаёт на ярмарке.

Мнение покупателей 

  - В «ЭКО Продукты» хожу регулярно, - рассказала нам Маргарита Иванова. – Очень удобно забежать в обед, купить свежих овощей, фруктов, творог, молоко. Замечательно, что есть такое место.

 

- Такая торговая точка в центре нужна. Должно быть больше подобных мест, мини-рынков во всех микрорайонах. Я рада, что открылся и рынок в Грабцево. Покупатели сами выбирают, куда им ходить, где и что приобретать. Это нормальная цивилизованная торговля, здоровые рыночные отношения, - рассказывает Ольга Колебцева

- Мы планируем развивать и благоустраивать территорию, - рассказали нам в администрации ярмарки. – К нам с благодарностью постоянно приходят покупатели. Это вдохновляет на дальнейшую работу.


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Автор
Сергей ПЕТРОВ 
Тэги: бизнес экономика рынок на герцена peклама
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