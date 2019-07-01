Профсоюзы «Фольксвагена» заключили договор с администрацией

Профсоюзные организации, действующие на калужском заводе «Фольксваген», заключили коллективный договор с администрацией. В понедельник, 1 июля, на пресс-конференции в Доме печати об этом сообщил председатель первичной профсоюзной организации АСМ на заводе «Фольксваген» Александр АБРОСИМОВ.

- Здравый смысл победил, все участники переговорного процесса конструктивно подошли к ситуации и 27 июня договор подписан представителями трудового коллектива и работодателя, - отметил он. - Мы перенесли в него все пункты соглашения, которое нам ранее удалось подписать. Он дает повышенные гарантии работникам и теперь в одностороннем порядке работодатель не может отменить соглашение. Помимо этого мы продлили действие колдоговора с февраля 2020 года до 2021 года. У нас появились дополнительные социальные гарантии работникам на ближайшие два года, не зависящие от конъюнктуры на автомобильном рынке. Я считаю, это дает положительный эффект, поскольку обеспечивает стабильный рост заработной платы.

По словам Александра Абросимова, заплата будет расти в тех цифрах, которые были обозначены ранее в соглашении. В этом году уже произошла индексация более чем на 7%, также в июле будет выплачена премия за производительность в 10 тысяч рублей и в августе в размере 8300 рублей, плюс две аналогичные выплаты в декабре. В следующем году прогнозируется общая индексация на уровне региональной инфляции плюс 2,5%, также сохранятся ежегодные выплаты. Помимо этого коллективный договор содержит ряд других социальных гарантий. Например, доплату за работу в ночную смену. Все они будут действовать до 2021 года.

- Удалось включить в договор и дополнительные пункты, - подчеркнул Абросимов. - Наш профсоюз обратился к менеджменту завода с просьбой внесения в колдоговор содействия в организации кассы взаимопомощи, которая была поддержана. Другое наше предложение, которое удалось согласовать – гарантии работникам при аутсорсинге. Теперь при планировании аутсорсинга работодатель будет обязательно проводить консультации с профсоюзами и будет сделано все, чтобы не сокращать работников.

В то же время Александр Абросимов считает, что заключение коллективного договора не является финалом.

- У нас еще много других вопросов, которые нужно обсуждать и принимать решения через соглашения, локальные нормативные акты. Например, условия годового бонуса, грейдинга офисного персонала, - говорит профсоюзный активист. – Нам есть, о чем вести конструктивный диалог с работодателем.