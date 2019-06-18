Главная > Новости > Экономика и бизнес

В Калуге пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-фз

18.06.2019 09:11 0 712
В Калуге пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-фз

20 июня в Калуге состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке Правительства Калужской области проводит семинар на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» в соответствии с Федеральным законом № 223

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Калужской области (в т.ч. ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети») представителей электронных торговых площадок: АО «ТЭК-Торг» и др.

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется

  1. Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок.
  2. Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП.
  3. Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса г. Калуга и Калужской области в закупках крупнейших государственных корпораций.
  4. Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров. 

В мероприятии примут участие:

  • Представители Правительства Калужской области.
  • АО «Корпорация МСП».
  • Крупнейшие заказчики региона.
  • Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок.
  • Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам семинара, каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Мероприятие пройдет: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 (Городская управа, зал «Циолковский», 1 этаж),

Начало в 10:00.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: экономика бизнес peклама
Еще новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Хроника пикирующего депутата-миллионера 13.06.2019 09:37

Кировский пивзавод готовится сбежать от рейдеров в Калугу 13.06.2019 08:31

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы» 10.06.2019 15:55

Депутата-олигарха пытаются отстранить от должности 06.06.2019 13:52

«БКС Премьер»: инвестиции уходят в онлайн 31.05.2019 11:20

Народные новости
247 2
Piroman
716 5
migrig
1612 10
Танюлька

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

ср 19 июня, 19:00
Танцевальная площадка по историческим танцам
Инновационный культурный центр (ИКЦ)
сб 22 июня, 12:00
Фестиваль театрализованной деятельности "Театральный саквояж"
Центральный парк культуры и отдыха
сб 22 июня, 12:00
Кулинарное шоу: Битва Шефов
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 22 июня, 19:00
Всероссийская акция «Свеча памяти»
Калуга

Для детей

ср 19 июня, 10:00
Спектакль «Улыбка Судьбы»
Орион, КЗТА
пт 21 июня, 10:00
Спектакль «Два мастера»
Орион, КЗТА
ср 19 июня, 10:00
Спектакль «Серая Шейка»
Калужский театр кукол
чт 20 июня, 10:30
"Улица полна неожиданностей"
Дом музыки

Концерты

вт 18 июня, 19:00
Закрытие сезона. "Лучшее...От барокко до наших дней"
Дом музыки
ср 26 июня, 19:00
Закрытие сезона. Концерт муниципального камерного оркестра
Дом музыки
ср 19 июня, 19:00
Студия современного искусства "ТОНУС-Арт". Нам 15 лет
Филармония
ср 19 июня, 19:00
Сергей Сувид
Инновационный культурный центр (ИКЦ)

Кино

Питомец Юрского периода
Тайная жизнь домашних животных 2
Люди в черном: Интернэшнл 
Годзилла 2: Король монстров
Блоги компаний

Калуга принимает «Зелёный Марафон»

09 апр 2019 09:30

В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

16 июн 2019 23:38
Новости компаний

ВТБ и Росатом заключили соглашение о намерении по финансированию перспективных проектов Госкорпорации «Росатом»

Банк ВТБ и ГК «Содружество» подписали меморандум о сотрудничестве

Банк ВТБ и компания MR Group подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2019

ВТБ развивает сотрудничество с FM Logistic

Опросы
Уважаемые читатели, а как вы считаете, нужны ли «Пазики» в Калуге? 
 
Нет, они не для города
 940
Да, сейчас всё хорошо
 463
Я не пользуюсь общественным транспортом
 207
Свой вариант напишу в комментариях
 15
Всего проголосовало: 1625
Новости Обнинска
Блоги

Газэнергобанк - В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

Газэнергобанк 16 июн 2019 23:38

Газэнергобанк - Ребрендинг «Газэнергобанка»: новая философия бренда со стильным логотипом и звёздами сериалов ТНТ

Газэнергобанк 10 июн 2019 16:45

Газэнергобанк - Газэнергобанк начинает сбор биометрии

Газэнергобанк 27 мая 2019 09:34

Газэнергобанк - Газэнергобанк подключился к Системе быстрых платежей

Газэнергобанк 23 мая 2019 15:45

Новости партнеров

Пневмоподвеска к технике премиум-класса от Aerosus

Как правильно подобрать свадебное платье большого размера

Купить инвестиционные монеты С монетами по жизни

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.