В Калуге пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-фз

20 июня в Калуге состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке Правительства Калужской области проводит семинар на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» в соответствии с Федеральным законом № 223
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Калужской области (в т.ч. ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети») представителей электронных торговых площадок: АО «ТЭК-Торг» и др.
Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».
В рамках семинара планируется
В мероприятии примут участие:
По итогам семинара, каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.
Мероприятие пройдет: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 (Городская управа, зал «Циолковский», 1 этаж),
Начало в 10:00.
Зарегистрироваться для участия можно на сайте: семинар-мсп.рф
Участие бесплатно. Количество мест ограничено.
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