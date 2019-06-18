В Калуге пройдет семинар по успешному участию в закупках 223-фз

18.06.2019 09:11 712

20 июня в Калуге состоится крупное мероприятие для представителей малого и среднего бизнеса – АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП), совместно с партнерами, при поддержке Правительства Калужской области проводит семинар на тему: «Участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ» в соответствии с Федеральным законом № 223

«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Мероприятие будет представлять собой открытую площадку для диалога предпринимателей и федеральных компаний: Корпорации МСП, крупнейших заказчиков, представленных в Калужской области (в т.ч. ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком», ПАО «Россети») представителей электронных торговых площадок: АО «ТЭК-Торг» и др.

Семинар будет полезен для руководителей и сотрудников предприятий и организаций, индивидуальных предпринимателей, а также специалистов, отвечающих за проведение закупочных процедур, сотрудников отделов закупок и снабжения, отделов продаж, юристов и всех заинтересованных специалистов. Представители малого и среднего бизнеса смогут лично задать вопросы и получить ответы по особенностям работы в системе закупок по 223-ФЗ с учетом актуальных изменений законодательства и сложившейся практики. На семинаре также будут раскрыты возможности по использованию дополнительных финансовых инструментов (в т.ч. увеличению оборотных средств) от АО «МСП Банк».

В рамках семинара планируется

Подробно разобрать основные аспекты действующего законодательства в сфере закупок. Получить ответы по сложным вопросам практики осуществления закупок, одинаково актуальным как для впервые участвующих компаний, так и для опытных поставщиков-субъектов МСП. Обсудить вопросы участия предприятий малого и среднего бизнеса г. Калуга и Калужской области в закупках крупнейших государственных корпораций. Изучить особенности закупочных положений, порядка участия в торгах и заключения договоров.

В мероприятии примут участие:

Представители Правительства Калужской области.

АО «Корпорация МСП».

Крупнейшие заказчики региона.

Общественные объединения предпринимателей, а также электронных торговых площадок.

Представители других структур, работающих в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

По итогам семинара, каждый участник получит актуальные знания и представление об эффективных рабочих инструментах для победы в закупочных процедурах госкорпораций, познакомится с теми, кто неоднократно участвовал и побеждал в закупках. Презентационные и методические материалы будут доступны для дальнейшего использования всем слушателям.

Мероприятие пройдет: г. Калуга, ул. Ленина, д. 93 (Городская управа, зал «Циолковский», 1 этаж),

Начало в 10:00.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте: семинар-мсп.рф

Участие бесплатно. Количество мест ограничено.