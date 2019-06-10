В ногу со временем: в Газэнергобанке открылся офис «Мои документы»

10.06.2019 15:55 268

3 июня в Калуге, в офисе Газэнергобанка на улице Фридриха Энгельса, 22, состоялось торжественное открытие офиса «Мои документы».

- Мы стремимся к тому, чтобы жители Калуги могли получать услуги в наиболее комфортных условиях, - рассказал директор Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои документы» Юрий ДЕМКИН. - Мы благодарны руководству Газэнергобанка за то, что оно предоставило калужанам возможность получать услуги непосредственно рядом с их местом жительства.

Поблагодарил Газэнергобанк и министр цифрового развития Калужской области Александр АРХАНГЕЛЬСКИЙ.

Газэнергобанк открыл офис «Мои документы».

Инфраструктуру высоко оценил министр цифрового развития Калужской области Александр Архангельский.

- Здесь есть возможность получить все необходимые банковские услуги, в том числе оплатить госпошлину, - отметил он. – Новый офис «Мои документы» расположен в очень хорошем месте не только с точки зрения транспортной доступности, но и комфорта.

- Для Газэнергобанка одна из основных целей - повышение доступности и качества услуг, которые оказываются жителям города и предпринимателям. Поэтому открытие многофункционального центра на площадке офиса «Победа» — это фактически ещё один шаг по упрощению процедуры получения государственных, муниципальных и банковских услуг. Мы надеемся, что готовая финансовая инфраструктура и отличное расположение нового МФЦ положительно оценят и посетители центра, и наши клиенты, - сказал в приветственном слове Председатель Правления Газэнергобанка Денис ОШЕВ.

Гости банка высоко оценили инфраструктуру нового офиса. Здесь ведётся оформление документов по принципу «одного окна». Офис работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00, без перерыва на обед. Доступны все 150 услуг МФЦ. Клиентов обслуживают одновременно в пяти окнах, которые оказались востребованы уже с момента открытия.

Кроме получения банковских и муниципальных услуг посетители Газэнергобанка имеют возможность без комиссии оплатить коммунальные услуги. Программное обеспечение банка позволяет делать это оперативно, качественно и в удобное время. Газэнергобанк принимает и оплату квитанций за образование, штрафы ГИБДД, погашение кредитов сторонних банков.

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