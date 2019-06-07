Обласканные ПМЭФ: Калуга вернулась в ТОП-5 рейтинга инвестклимата

В пятницу, 7 июня, на петербургском международном экономическом форуме (далее - ПМЭФ) Агентство стратегических инициатив (далее – АСИ) презентовало новый рейтинг инвестиционного климата в регионах.

Калуга, которая постоянно занимает в нем лидирующие позиции, а дважды – в 2014 и 2015-годах возглавила его, в прошлом, 2018-м, скатилась аж на 13-е место.

Однако на ПМЭФ-2019 представители АСИ озвучили приятную новость. В этом году наш регион вернулся в пятерку лучших, поднявшись в сравнении с прошлым годом сразу на 9 позиций и обосновавшись на 4-м месте.

Рейтинг АСИ существует с 2014 года и рассчитывается по 44 показателям по 4 направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства, показатели вне рейтинга.

Последнее направление включает в себя 31 дополнительный показатель. Они собираются в целях анализа их применимости для включения в методологию в будущих периодов, а так же для выявления лучших практик в регионах по показателям, не включенным в Рейтинг.

ТОП-10 регионов с лучшим инвестиционным климатом​