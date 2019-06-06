Депутата-олигарха пытаются отстранить от должности

Временный управляющий ООО «Гигиена-Сервис» Виталий Чулков подал ходатайство в областной Арбитражный суд об отстранении от должности гендиректора компании Александра Бушина. Такую новость в пресс-релизе распространил представитель Чулкова в четверг, 6 июня.

5 сентября прошлого года началась процедура банкротства предприятия. А в декабре Калужское региональное управление следственного комитета сообщило о расследовании уголовного дела в отношении генерального директора двух организаций ООО «Гигиена-Сервис» и ООО «Гигиена-Сервис Мед», депутата заксобрания Калужской области Александра Бушина.

Он подозревается в невыплате зарплаты работникам. Без денег остались около 400 действующих и уволенных сотрудников обеих организаций. Общий размер задолженности составил 50 миллионов рублей. На имущество Александра Бушина наложен арест. Для погашения долга пришлось продать продукцию, большегрузную технику и другое имущество компании.

Как утверждает временный управляющий, ему и его представителям мешают сохранить имущество компании.

- В ходе анализа финансового состояния ООО «Гигиена-Сервис», одной из причин, приведших компанию к неплатёжеспособности, стала выдача руководством себе займов на общую сумму более 183,7 миллиона рублей, - сообщает представитель временного управляющего Владислав Костин. - По мнению арбитражного управляющего, эти факты можно квалифицировать как злоупотребление полномочиями со стороны Александра Бушина.

Напомним, что Александр Бушин - депутат-единоросс Законодательного собрания Калужской области. Судя по декларациям о доходах, в 2016 году он стал самым богатым из областных депутатов. Его годовой заработок составил 125 млн. 500 тыс. рублей.

В 2017 году он заработал 98 млн. 160 тысяч 600 рублей, а в 2018 году – лишь 26 млн 67 тыс. 365 рублей.