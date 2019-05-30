Брынзодел, гнутарь и чаевод: Роструд составил список самых необычных профессий мая

Необычные данные в четверг, 30 мая, со ссылкой на Роструд опубликовал ТАСС.

Федеральная служба по труду и занятости представила список самых необычных вакансий мая. В него вошли такие, как гнутарь – это человек, который вручную гнет деревянные изделии при помощи спецстанка. За эту работу в Улан-Удэ предлагается месячный оклад в 20 тысяч рублей.

В Сочи ищут на временную работу чаевода. В его обязанности входит ручная и механическая сборка чая, а также прополка чайных плантаций. За это платят 25 тысяч рублей в месяц.

Но больше всех из экзотов предлагают заработать в Обнинске. Там ищут человека на должность мастера-брынзодела. Платить специалисту готовы 43 тысячи рублей в месяц.