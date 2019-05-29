«Пежо - Ситроен» напророчили закрытие завода в Калуге

В среду, 29 мая, неутешительный прогноз калужскому заводу ПСМА в своем свежем номере дал «Коммерсантъ». Согласно данным издания, альянс Peugeot и Citroen (PSA) может остаться без специнвестконтракта (далее – СПИК), который дает налоговые льготы в обмен на инвестиции.

По данным собеседника газеты в правительстве, власть предлагает PSA либо отказаться от производства легких коммерческих автомобилей, либо локализовать производство до уровня ГАЗа и «Соллерса». Эксперты, опрошенные «Коммерсантом», заявляют, что с теми объемами выпуска, которые имеет PSA сейчас, это экономически невыгодно.

- Как рассказывают собеседники «Ъ» в правительстве и на рынке, PSA предложил в рамках СПИК осуществлять только сварку и окраску LCV, - сообщает издание. - Это не устроило Белый дом, где предложили PSA предусмотреть локализацию компонентов для LCV или исключить эту часть из СПИК.

- Сегодня позиции PSA в РФ далеки от лидеров рынка, - описывает ситуацию на предприятии федеральное издание и делает неутешительные выводы. - В 2018 году его продажи в РФ упали на 0,9%, доля на рынке — на 0,1 процентного пункта, до 0,5%. PSA владеет 70% калужского завода ООО ПСМА, еще 30% у Mitsubishi, модели которого обеспечивают основную загрузку. В 2018 году завод выпустил 38,1 тыс. машин при мощности 125 тыс., и ситуация может ухудшиться: Mitsubishi привлечен в СПИК АвтоВАЗа и в 2023–2024 годах может уйти из Калуги.

Вместе с тем ещё в апреле месяце ряд специализированных автомобильных изданий сообщал о планируемой загрузке мощностей завода ПСМА в Калуге сборкой автомобилей концерна «Опель». Этот бренд готовится к перезапуску в России. Старт продаж авто запланирован на конец этого года, а на калужском заводе ПСМА «Опель» планирует производить минивэны и фургоны.