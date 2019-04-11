Антон Силуанов рассказал в Калужской области о триллионе для бизнеса

В среду, 10 апреля, Калужскую область с рабочей поездкой посетил первый заместитель председателя правительства – министр финансов России Антон Силуанов.

В три раза увеличить экспорт

Главные цели его визита – мониторинг реализации в регионе национальных проектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт».

В сопровождении губернатора области Анатолия Артамонова зампред посетил предприятие по производству бытовой техники ООО «Самсунг Электроникс Рус Калуга». Завод работает в регионе с 2008 года, в настоящее время выпускает телевизоры, мониторы и стиральные машины. Продукцию реализуют в России, экспортируют в Казахстан, Беларусь, в страны Средней Азии и Закавказья, а также Евросоюза.

В конференц-зале предприятия состоялось расширенное совещание с руководителями иностранных компаний, работающих в регионе, о перспективах развития экспорта в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Речь, в частности, шла о развитии экспортной логистики и государственной поддержке экспорта, в том числе на долгосрочной основе. Участие в обсуждении приняли представители руководства федеральных министерств и ведомств, институтов развития, финансовых организаций, главы ряда регионов ЦФО.

Антон Силуанов подчеркнул, что за ближайшие шесть лет в России планируется увеличить объем экспорта несырьевого сектора экономики в два раза – до 250 миллиардов рублей. При этом на федеральном уровне предусматривается разработка системы мер поддержки экспортоориентированных производств. В настоящее время их отбор ведется в регионах. Планируется, что уже в следующем году около 250 предприятий станут участниками программы по стимулированию экспорта. Будет совершенствоваться и нормативная база в данной сфере.

Анатолий Артамонов в своем выступлении отметил, что в Калужской области действуют 12 индустриальных парков, особая экономическая зона «Калуга» и мультимодальный логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Все это способствует развитию экспортоориентированных производств. Начиная с 2006 года, на территории области построено 205 новых предприятий, создано несколько десятков тысяч рабочих мест. Инвестиции в строительство составили около одного триллиона рублей. На предприятиях новой экономики выпускается более 60% всей промышленной продукции региона.

По словам губернатора, в области создана инфраструктура поддержки экспорта: областным законодательством стимулируется реализация проектов, которые дают возможность отказаться от импорта, поддерживаются предприятия, в том числе и в части снижения налогов, ориентированные на выпуск экспортной продукции.

- Для экономики нашего региона невозможно переоценить значение международной кооперации и экспорта, поскольку он направлен, прежде всего, на развитие промышленности, - отметил Артамонов. - А это основной вид нашей деятельности. За последние годы мы увеличили выпуск экспортной продукции в пять раз. В прошлом году такой продукции было поставлено на полтора миллиарда долларов.

Он так же отметил значимость взаимодействия области с Российским экспортным центром. В прошлом году его услугами воспользовались 260 предпринимателей региона.

В ходе выступления Анатолий Артамонов внес ряд предложений по совершенствованию мер поддержки предприятий, работающих на внешние рынки. В их числе – необходимость доступа к информации о возможных партнерах, предоставление транспортной субсидии, расширение субсидирования участия наших производителей в международных выставках и другие.

По словам губернатора, в ближайшие пять лет Калужская область планирует увеличить экспорт промышленной продукции в три раза.

- Сегодня становится выгодно экспортировать продукцию с территории нашей страны. Развитие экспорта – самый надежный путь к развитию импортозамещения, - резюмировал Артамонов.

- Калужская область – один из лидеров среди субъектов Российской Федерации в индустриализации, развитии современных рабочих мест и производств, - подчеркнул в свою очередь Антон Силуанов.

По окончании совещания его участники посетили мультимодальный логистический центр «Фрейт Вилладж Ворсино». Он стал пилотным проектом создания в России логистической инфраструктуры европейского формата. В настоящее время центр включен в генеральную схему развития Московского железнодорожного узла и в перечень опорных терминалов при распределении грузопотоков из Москвы

Триллион для малого и среднего бизнеса

Также в рамках визита в нашу область Антон Силуанов провел совещание на тему: «Аспекты правового регулирования деятельности самозанятных» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Помимо Анатолия Артамонова, в обсуждении приняли участие главы Курской, Белгородской, Брянской и Смоленской областей, а также представители малого бизнеса и предприниматели, зарегистрированные в статусе самозанятых. В ходе совещания руководители нескольких калужских компаний рассказали о своей деятельности и планах развития.

- Мы планируем увеличить объем кредитов для малого и среднего предпринимательства с 80 миллиардов рублей в прошлом году до одного триллиона рублей в текущем году, - рассказал о планах по поддержке Силуанов.

Анатолий Артамонова, подчеркнув, что в Калужской области, как и по всей стране, уделяется особое внимание развитию малого и среднего предпринимательства, назвал его «основным резервом развития экономики на будущее». На поддержку МСП направлена деятельность многих министерств, ведомств и институтов развития.

Говоря о введении в регионе новой системы налогообложения для самозанятых граждан, он отметил, что с начала текущего года данной системой воспользовались около двух тысяч человек, из них легальный статус приобрели почти 1800 граждан, ранее не стоявших на учете как индивидуальные предприниматели. При этом глава региона отметил необходимость оказания самозанятым тех же мер поддержки, что и другим представителям МСП.

- Чтобы стимулировать самозанятых граждан к выходу из тени, они должны стать полноценными участниками делового пространства, со всеми преференциями и мерами государственной поддержки, которые действуют для всех представителей малого бизнеса», - подчеркнул Анатолий Артамонов.

Подводя итог визиту, Антон Силуанов отметил результативность диалога, состоявшегося с представителями бизнеса и власти на калужской земле. Одним из стимулов к развитию малого и среднего предпринимательства, в частности, самозанятых граждан, он назвал необходимость определения введения моратория на осуществление контрольно-надзорной деятельности за самозанятыми. Соответствующие предложения по итогам сегодняшних консультаций будут внесены в правительство с целью совершенствования законодательства и распространения данного налогового режима в другие регионы страны.

Что касается поддержки экспортоориентированных компаний, то наряду с другими важной мерой, по мнению Антона Силуанова, станет поддержка тех предприятий, которые заключают контракты и ведут расчеты в национальной валюте – в рублях.