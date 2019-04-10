Готовая бизнес-идея для предпринимателей Калуги: как заработать без вложений

10.04.2019 16:21 126

У калужских предпринимателей появилась отличная возможность увеличить собственный доход и получить дополнительные средства на развитие бизнеса. Простой способ зарабатывать без лишних затрат и первоначальных вложений бизнесменам предлагает служба доставки Boxberry. Откройте партнерский пункт выдачи заказов интернет-магазинов в Калуге совместно с Boxberry и убедитесь в том, как это просто и выгодно.

Без инвестиционных вложений. За сотрудничество с Boxberry не нужно платить. Здесь нет паушального взноса и роялти.

Прибыль с первого месяца. Вы будете получать стабильный дополнительных доход за счет выдачи заказов.

Увеличение клиентского потока. Компания Boxberry открывает свои отделения еженедельно. И ориентируется на города с активным потребительским спросом. Калуга входит в их число – сегодня здесь открыто 12 партнерских пунктов выдачи заказов.

Посетители будут приходить в партнерское отделение Boxberry за своими заказами из интернет-магазинов и могут заинтересоваться вашим основным бизнесом.

Заказы – будут. Boxberry доставляет заказы из 5 000 российских и иностранных интернет-магазинов. Среди них – Adidas, Asos, TopShop, La Redout, iHerb, My Toys, Детский Мир, Gulliver, ECCO и многие другие. С каждым днем количество клиентов Boxberry растет, тем самым увеличивается число выдач заказов и ваша прибыль.

Комфортные условия работы. Компания помогает с открытием пункта выдачи, предоставляет все рекламные материалы и оформляет вывеску. Boxberry использует готовые IT-решения для работы, что делает взаимодействие со службой доставки быстрым и эффективным.

Кроме того, вы обеспечите дополнительное продвижение для вашего бизнеса. Это проведение совместных акций, реклама в сети отделений и в печатном каталоге.

Звонить получателям и выкупать невостребованные заказы не нужно. Служба доставки сама уведомляет клиента о том, что его посылка поступила в пункт выдачи. А если получатель не приходит в отделение, оформление невостребованного заказа происходит автоматически.

Для открытия пункта выдачи Boxberry вам понадобится:

собственное или арендованное помещение;

работа магазина или офиса по фиксированному графику;

небольшое свободное пространство, чтобы хранить посылки.

Зарабатывать без вложений – просто. Заполните специальную форму на сайте Boxberry и отправьте заявку на открытие партнерского пункта выдачи.