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Ржаник нашел еще один путь к сердцу калужан

20.03.2019 10:33 0 589 Лилия Булаевская. Фото автора.
Ржаник нашел еще один путь к сердцу калужан

В нашем городе открылся фирменный торгово-выставочный центр Калужского хлебокомбината

То, что делает нас добрее

Учеными мужами уже давно доказано: положительно на наш организм влияет не только вкус свежего хлеба, но даже его запах. Он делает человека добрее. Вспоминаются домашний уют, тепло семейного очага, детство… Испытать все эти эмоции можно теперь в новом фирменном торгово-выставочном центре Калужского хлебокомбината «У Ржаника», который открылся на Карла Либкнехта, 25а. Да-да, именно не магазин, не кафе, а торгово-выставочный центр хлебобулочных изделий.

Авторы идеи тщательно продумали не только его название, но и стиль оформления: русское поле, мельница в лучах солнца. Дизайн выполнен в светлых тонах, использованы натуральные материалы. А встречает всех гостей, конечно же, ОН — Ржаник, душа калужского хлебушка.

В стиле, впрочем, как и в политике хлебокомбината, главное — экологичность и натуральность.

Хлеб — только свежий. Ведь до самого производства буквально рукой подать. Знаменитый хлебокомбинат находится в соседнем здании, так что свежие подрумяненные булочки, хлеба, батоны, сушки и т.д. — всего более 80 наименований — прямо из печи моментально доставляются сюда. Среди всего этого многообразия — постная продукция: батоны «Нарезной», «Здоровье», «Витаминизированный», хлеба «Старообрядческий» и «Дарницкий», «Богородский», «Бородинский» и другие. Есть стенд с неупакованной продукцией — той самой, с хрустящей корочкой, как это было в нашем детстве.

Встречает посетителей ТВЦ его хозяин Ржаник — душа калужского хлебушка.

Почувствовать себя немножко хлебопеком

 Если свежевыпеченный товар на полке заканчивается, у нас есть прекрасное подспорье: вся продукция Калужского хлебокомбината представлена в замороженном виде и в высокой степени готовности, — рассказала «Комсомольской правде» управляющая торгово-выставочным центром «У Ржаника» Тамара Коннова. — Мы можем приготовить ее здесь же или показать, как это можно сделать в домашних условиях.

— Возьмем, к примеру, две чиабатты: высокой степени готовности и замороженную, — начинает ликбез Тамара Михайловна. — Первая выпечена на производстве до готовности 95%. Снимаем упаковку, кладем в микроволновку — и через 45 секунд у вас дома готовая чиабатта.

Заморозка тоже имеет свои неоспоримые плюсы. Не нужно месить тесто, ждать, когда оно поднимется. Вы достаете полуфабрикат из упаковки, дефростируете его (т.е. размораживаете в естественных условиях при комнатной температуре) около 2 часов, а когда тесто поднимается, выпекаете в духовке 15 минут и получаете готовую чиабатту! И так с любой булочкой или хлебом. Кстати, совсем необязательно выпекать все сразу: в замороженном виде хлебобулочная продукция может храниться до полугода.

Как видите, свежий хлеб каждый день в вашем магазине или у вас дома — это реально! И все, что для этого нужно, — духовка или микроволновка.  Например, очень удобно брать замороженный хлеб в нарезке: достал кусочек, положил в микроволновку — и через 15 секунд у тебя на столе горячий и ароматный порционный хлеб!

Тамара Коннова и ее команда за считанные секунды приготовили в микроволновке новую партию сладких булочек.

Не просто магазин

Калужскому хлебокомбинату важно донести до потребителя качественные и натуральные продукты. Поэтому помимо собственного ассортимента на полках торгово-выставочного центра — товары местных производителей: молочная продукция.

На базе предприятия-побратима — Обнинского хлебокомбината — было налажено производство кондитерки. В ТВЦ для нее отвели целую витрину: торты «Ленинградский», «Прага», «Подарочный», «Муза», «Рябинушка», «Симфония», пироги «Сластена», рулет «Южный» — вкусные, нежные, с хорошей пропиткой и натуральными ингредиентами, как будто сделанные теплыми мамиными руками.

Так случилось, что я пришла в гости к Ржанику перед самым обедом и, конечно, не устояла перед вкусными покупками.

— Донести бы все это до редакции и не распробовать по дороге! — пошутила я на прощание.

— А вы можете подкрепиться у нас, — любезно предложили сотрудницы торгово-выставочного центра. Для посетителей здесь есть специальный столик, за которым можно взбодриться вкусным чаем или ароматным кофе прямо из кофе-машины, «закусывая» любимым хлебушком. Многие совмещают приятное с полезным, одновременно листая каталог продукции Калужского хлебокомбината в бумажном или электронном виде.

Пока я смаковала свой импровизированный обед, проголодавшихся посетителей в центре заметно прибавилось. Многие приезжали за уже готовым заказом. Просто предварительно звонили по телефону магазина: 8–910–591–47–54, говорили примерно следующее: «Мне к 14:00, пожалуйста, пару сосисок в тесте и три чиабатты» — и в указанное время забирали свой заказ прямо с пылу с жару.

Теперь и мы с коллегами планируем последовать их примеру. А вы?

Торгово-выставочный центр «У Ржаника» открыт для посещения и приятных покупок каждый день с 7:30 до 20:30, без обеда и выходных.

ТВЦ «У Ржаника»

  • Калуга, ул. Карла Либкнехта, 25а.
  • Телефон: 8–910–591–47–54.

 


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Авторы
Лилия Булаевская. Фото автора.
Тэги: экономика бизнес хлебокомбинат peклама
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