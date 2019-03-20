Калужан угощали пирогами на улице

20.03.2019 12:25 910

15 марта, во Всемирный день добрых дел прошла вкусная акция

Делитесь позитивом!

Погода теплом пока не радует, и настроение у всех вовсе не весеннее. Мы решили привнести в повседневную жизнь немного приятных моментов и добра. 15 марта, во Всемирный день добрых дел прохожих на улице Кирова и Театральной площади ждал сюрприз. Мы угощали всех пирогами, эклерами, итальянским хлебом «чиабатта», которые специально для акции испекла компания «Пироговъ». Все свежее, с пылу с жару.

— Это невероятно здорово и приятно — дарить людям ­радость, — говорят сотрудники компании. — Пироги приготовили разные. Сытные — с курицей и сыром, из ржаного теста, в котором много витамина В, сладкие — с сочной вишней, а еще эклеры с разными начинками и популярный у калужан итальянский хлеб «чиабатта» — пористый, с хрустящей золотистой корочкой. Все натуральное, приготовлено вручную, ­по-домашнему, потому что живое тесто любит руки. И, конечно, пекли с хорошим настроением, с позитивом!

Как только мы с ароматными пирогами вышли на улицу, выглянуло солнышко: погода тоже решила поддержать нашу акцию. Прохожие, которым мы вручали подарки, удивлялись, но тут же расплывались в улыбках. Сколько положительных эмоций мы получили в ответ! Все вкусности разлетелись буквально за полчаса. Мы сделали множество классных фото на память.

На любой вкус

Первой прямо возле кафе «Пироговъ» мы встретили молодую маму Ирину, гуляющую с коляской, в которой сладко спал ее 9-месячный сын Александр. Решили сделать ее день сладким и угостить эклерами, нежными, воздушными.

— Ой, я как раз эклеры больше всего из сладостей люблю, — призналась Ирина. — Как здорово, спасибо!

А бывший школьный учитель Валентина Александровна, которую мы встретили в Театральном скверике возле фонтанов, очень обрадовалась чиабатте:

— Спасибо вам большое! Сейчас внуки придут, не успею даже хлеб из сумки достать — все съедят. Правда, вручную хлеб печете? Я тоже всю жизнь пекла, люблю свежую выпечку!

Студенток Надю и Карину мы угостили большим пирогом из ржаной муки грубого помола, рассчитанным на целую компанию. Такой пирог можно даже тем, кто следит за фигурой, — в отличие от пшеничной муки, в ржаной мало клейковины. К тому же она очень полезна — в ней больше белка и более высокая концентрация витаминов. Ржаные пироги в «Пирогове» — настоящий хит, разбирают на ура!

Калужанка Юлия оказалась знакома с компанией «Пироговъ» и была приятно удивлена, когда мы вручили ей свежую чиабатту. А Вероника и Василий, получив в подарок пирог с курицей и сыром, рассказали, что часто заказывают выпечку в «Пирогове»:

— Особенно любит ваши пироги свекровь, праздники только ими отмечает. Больше всего нравится творожный с черникой.

— Пироги большие, такой на двоих съешь, и больше ничего не захочется, — заметил Василий. — Начинки много, очень сытный.

Семью Клячиных мы угостили пирогом с вишней.

— Хорошие пироги, знаем вашу компанию, — сказал глава семьи Алексей. — Мне лично нравятся пироги с рыбой — они просто бомбические. Спасибо вам за подарок, нам вот так на улице никогда ничего не дарили! Впервые в такой акции участвуем.

Всегда все свежее

День получился светлым и хорошим, наполненным улыбками и радостным настроением. На добре все в этом мире строится! А у компании «Пироговъ» для калужан всегда приготовлено множество вкусностей: свежая дневная выпечка, десерты, слойки с сочными фруктами, торты, например, «Три шоколада» здесь просто нарасхват. Есть постные ржаные пироги «Мексиканский», «С гречкой», «С капустой и грибами». Все — ручной работы, поэтому пекут небольшое количество, чтобы на завтра не оставалось. Удобно и то, что можно сделать заказ и вам его доставят по нужному адресу. И вас всегда ждут в кафе «Пироговъ»: забегайте попить чай или кофе с вкусняшками. Здесь очень уютно, вкусно, с порога пахнет кофе и аппетитной свежей выпечкой. А к Пасхе в «Пирогове» будут еще и куличи: воздушные, натуральные, наивкуснейшие. Приходите, пробуйте! Всего вам доброго!

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