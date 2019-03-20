Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 20 марта
$ 64.32 0.35
73.00 0.36
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Экономика и бизнес

ЗАО «Калуга Астрал» - в рейтинге «ТехУспех-2018»

20.03.2019 11:24 0 249
ЗАО «Калуга Астрал» - в рейтинге «ТехУспех-2018»

Объявлены результаты Нацио­нального рейтинга быстрорастущих технологических компаний за 2018 год. Среди них — ЗАО «Калуга Астрал».

Цель рейтинга «ТехУспех» — поиск и продвижение перспективных технологических компаний, обладающих высоким потенциалом ­лидерства не только на российском, но и на мировом рынке.

Ежегодно экспертный совет Рейтинга анализирует сотни инновационных компаний из различных отраслей и дает оценку их деятельности. В состав совета входят специалисты разных сфер деятельности: профессионалы с опытом успешного развития бизнеса и глубокими практическими знаниями, ученые, изучающие сферу инноваций, специалисты по проведению экономической экспертизы и организации финансирования ­инновационных проектов.

Итоги Рейтинга за 2018 год были опубликованы в феврале 2019 года. ЗАО «Калуга Астрал» стало финалистом «ТехУспеха‑2018» в номинации «Средние предприятия с выручкой от 800 млн. до 2 млрд. рублей в год».

Рейтинг составляется для каждой категории бизнеса: малого, среднего и крупного. Каждая из них включает Топ‑100 инновационных компаний. При составлении учитываются показатели оборота, темпов роста и инновационность продукции компании.

Как заявлено на официальном сайте, компания-финалист получает ряд преимуществ:

● получение финансовой и других форм господдержки;

● возможность привлечения инвестиций от инвестиционно-финансовых организаций;

● возможность участвовать в профильных отраслевых мероприятиях и специальных встречах с органами государственной власти.

Рейтинг «ТехУспех» совершенствует среду инновационного бизнеса. Он повышает его прозрачность, выявляет лучшие практики, на основе которых создаются инструменты для дальнейшего развития рынка.

О компании

ЗАО «Калуга Астрал» работает на рынке информационных технологий уже 15 лет. Компания поставляет современное и высокотехнологичное ПО и web-решения для организаций различных сфер деятельности и различных форм бизнеса.

Компания охватывает следующие направления готовых IT-решений: сдача отчетности в контролирующие органы, защита информации, электронный документооборот, передача фискальных данных и другие.

Партнерской сетью «Астрала» охвачены все регионы страны от Калининграда до Владивостока. Она насчитывает более 5500 партнеров и более 1100000 абонентов.

Компания входит в Топ‑3 спец­операторов связи в России. А Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» занимает второе место в стране по количеству обслуживаемых сертификатов электронных подписей.

Информационная безопасность — приоритетное направление деятельности компании. Для  обеспечения конфиденциальности и защиты информации клиента создан продукт «Астрал.Безопасность». А в 2010 году был открыт собственный аккредитованный учебный центр для подготовки специалистов в области информационной безопасности и повышения их квалификации.

Для решения кадровой проблемы IT-отрасли и привлечения специалистов из других регионов «Калуга Астрал» стал инициатором уникального проекта — строительства «Дома айтишника» для нынешних и будущих сотрудников.

Компания «Калуга Астрал» является ядром калужского ИКТ-кластера. Сейчас в него входит более 120 компаний. IT-центр, ­построенный «Астралом», стал его штаб-квартирой. Там же базируется и бизнес-инкубатор, поддерживающий наиболее перспективные проекты профильных предприятий.

Поддержкой пользуются и социальные проекты. Особое внимание уделяется подготовке ­будущих специалистов. С 2013 года в «Калуга Астрал» работает IT-школа, где школьников учат информационным технологиям абсолютно бесплатно. Всего у школы уже более 600 выпускников. Сегодня в одном потоке параллельно обучается больше 100 учеников от 6  до 17 лет.

1 сентября 2018 года при поддержке «Калуга Астрал» в структурном подразделении калужской школы № 13 в микрорайоне «Веснушки» был открыт IT-лицей на 1000 учащихся. Там специалисты компании ведут профильные IT-группы для учеников 5–10-х классов в качестве дополнительного образования.

В 2017 году совместно с компанией «Яндекс» был запущен проект «Яндекс.Лицей» — ​бесплатные двухгодичные курсы для  учеников 8–9-х классов по программированию на Python. Специалисты «Астрала» являются аккредитованными преподавателями «Яндекс.Лицея» и работают как с очными, так и с дистанционными группами.

Центральный офис ЗАО «Калуга Астрал»:

  • г. Калуга, ул. Циолковского, д. 4.
  • Тел.: (4842) 78-89-99.
  • Факс: (4842) 22-48-96.
  • Сайт: astral.ru

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: экономика бизнес астрал peклама техуспех-2018
Еще новости из рубрики «Экономика и бизнес»

Ржаник нашел еще один путь к сердцу калужан 20.03.2019 10:33

Акимов заявил, что Россия отстала на 100 лет от ведущих экономик мира 13.03.2019 14:46

Налоговая рассказала, кто регистрируется в качестве самозанятых 26.02.2019 16:51

Калуга вошла в ТОП сильнейших инновационных регионов России 17.01.2019 08:53

Губернаторы обрадовались, что с регионов возьмут меньше денег на майские указы Путина 16.01.2019 10:01

Народные новости
2246 6
Demarco
1917 17
Владимир Ивкин
1481 7
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 21 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 21 марта, 11:00
«Всемирный день Земли»
Обнинск
сб 23 марта, 13:00
Настольные ролевые игры
Городской Досуговый центр
сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол

Для детей

чт 21 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
пт 22 марта, 10:00
«Пастушка и трубочист» Г.Х. Андерсен
Орион, КЗТА
сб 23 марта, 11:00
Спектакль «Абрикосовое дерево»
Калужский театр кукол
сб 23 марта, 17:00
Интерактивные спектакли от "Чемоденного кукольного спектакля"
Калуга

Концерты

ср 20 марта, 19:00
Концерт «Под небом Парижа»
Филармония
ср 27 марта, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио».
Филармония
пт 22 марта, 21:00
Группа «Сколот»
GaragE Bar (Бар Гараж)
сб 23 марта, 17:00
"И.С.Баху посвящается..."
Дом музыки

Кино

Как приручить дракона 3
Капитан Марвел
Гурвинек. Волшебная игра
Рождённый стать королём
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

Читатели спросили – банк «Открытие» отвечает!

Первый международный форум «Умный город» прошел при поддержке МегаФона

Переезд и открытие нового офиса Макснет для корпоративных клиентов в Калуге

Приложение Wink «Ростелекома» жители ЦФО установили 645 тысяч раз

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Сам всё проверяю
 208
Газовщики приходят регулярно для проверок
 71
Никто ничего не проверяет
 401
У меня нет газового оборудования
 83
Всего проголосовало: 763
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Нейлоновые протезы

Ритуальные услуги в Нижнем Новгороде - деликатно, качественно, недорого

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.