ЗАО «Калуга Астрал» - в рейтинге «ТехУспех-2018»

Объявлены результаты Национального рейтинга быстрорастущих технологических компаний за 2018 год. Среди них — ЗАО «Калуга Астрал».
Цель рейтинга «ТехУспех» — поиск и продвижение перспективных технологических компаний, обладающих высоким потенциалом лидерства не только на российском, но и на мировом рынке.
Ежегодно экспертный совет Рейтинга анализирует сотни инновационных компаний из различных отраслей и дает оценку их деятельности. В состав совета входят специалисты разных сфер деятельности: профессионалы с опытом успешного развития бизнеса и глубокими практическими знаниями, ученые, изучающие сферу инноваций, специалисты по проведению экономической экспертизы и организации финансирования инновационных проектов.
Итоги Рейтинга за 2018 год были опубликованы в феврале 2019 года. ЗАО «Калуга Астрал» стало финалистом «ТехУспеха‑2018» в номинации «Средние предприятия с выручкой от 800 млн. до 2 млрд. рублей в год».
Рейтинг составляется для каждой категории бизнеса: малого, среднего и крупного. Каждая из них включает Топ‑100 инновационных компаний. При составлении учитываются показатели оборота, темпов роста и инновационность продукции компании.
Как заявлено на официальном сайте, компания-финалист получает ряд преимуществ:
● получение финансовой и других форм господдержки;
● возможность привлечения инвестиций от инвестиционно-финансовых организаций;
● возможность участвовать в профильных отраслевых мероприятиях и специальных встречах с органами государственной власти.
Рейтинг «ТехУспех» совершенствует среду инновационного бизнеса. Он повышает его прозрачность, выявляет лучшие практики, на основе которых создаются инструменты для дальнейшего развития рынка.
О компании
ЗАО «Калуга Астрал» работает на рынке информационных технологий уже 15 лет. Компания поставляет современное и высокотехнологичное ПО и web-решения для организаций различных сфер деятельности и различных форм бизнеса.
Компания охватывает следующие направления готовых IT-решений: сдача отчетности в контролирующие органы, защита информации, электронный документооборот, передача фискальных данных и другие.
Партнерской сетью «Астрала» охвачены все регионы страны от Калининграда до Владивостока. Она насчитывает более 5500 партнеров и более 1100000 абонентов.
Компания входит в Топ‑3 спецоператоров связи в России. А Удостоверяющий центр «Калуга Астрал» занимает второе место в стране по количеству обслуживаемых сертификатов электронных подписей.
Информационная безопасность — приоритетное направление деятельности компании. Для обеспечения конфиденциальности и защиты информации клиента создан продукт «Астрал.Безопасность». А в 2010 году был открыт собственный аккредитованный учебный центр для подготовки специалистов в области информационной безопасности и повышения их квалификации.
Для решения кадровой проблемы IT-отрасли и привлечения специалистов из других регионов «Калуга Астрал» стал инициатором уникального проекта — строительства «Дома айтишника» для нынешних и будущих сотрудников.
Компания «Калуга Астрал» является ядром калужского ИКТ-кластера. Сейчас в него входит более 120 компаний. IT-центр, построенный «Астралом», стал его штаб-квартирой. Там же базируется и бизнес-инкубатор, поддерживающий наиболее перспективные проекты профильных предприятий.
Поддержкой пользуются и социальные проекты. Особое внимание уделяется подготовке будущих специалистов. С 2013 года в «Калуга Астрал» работает IT-школа, где школьников учат информационным технологиям абсолютно бесплатно. Всего у школы уже более 600 выпускников. Сегодня в одном потоке параллельно обучается больше 100 учеников от 6 до 17 лет.
1 сентября 2018 года при поддержке «Калуга Астрал» в структурном подразделении калужской школы № 13 в микрорайоне «Веснушки» был открыт IT-лицей на 1000 учащихся. Там специалисты компании ведут профильные IT-группы для учеников 5–10-х классов в качестве дополнительного образования.
В 2017 году совместно с компанией «Яндекс» был запущен проект «Яндекс.Лицей» — бесплатные двухгодичные курсы для учеников 8–9-х классов по программированию на Python. Специалисты «Астрала» являются аккредитованными преподавателями «Яндекс.Лицея» и работают как с очными, так и с дистанционными группами.
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Центральный офис ЗАО «Калуга Астрал»:
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