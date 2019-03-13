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Акимов заявил, что Россия отстала на 100 лет от ведущих экономик мира

13.03.2019 14:46 11 791 Дмитрий Ивьев
Акимов заявил, что Россия отстала на 100 лет от ведущих экономик мира

Вице-премьер России, бывший мэр Калуги Максим АКИМОВ критически оценил состояние отечественной промышленности.

- Роботизация, искусственный интеллект, технологии виртуальной дополненной реальности, в целом цифровизация в промышленности - это для нас колоссальный шанс преодолеть наш теперь уже практически 100-летний разрыв в производительности труда, который отделяет нас от ведущих экономик мира, - приводит «Интерфакс» его слова, произнесенные 12 марта на форуме в рамках Недели российского бизнеса.

По словам Акимова, манипуляторы многократно превосходят человека точностью, скоростью, отзывчивостью при проведении рутинной работы, их использование приведет и уже приводит не только к скорости изменений, но и перестройке социальных процессов, рынка труда, перераспределению стоимости.

- Когда мы говорим, нужен ли нам руководитель цифровой трансформации внутри компании - компания, которая задает этот вопрос, ее, собственно, нет, либо она перестанет существовать до середины следующего десятилетия, - уверен он. - Кто-то останется - вывозить мусор, добывать уголь, выплавлять сталь, традиционные индустрии никуда не денутся. Но если природа бизнес-процессов и в этих компаниях не изменится, то они из компаний - владельцев ключевых производственных активов превратятся в сервисные компании для других платформ, в поставщиков решений с низкой маржинальностью, стоимостью.

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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: экономика максим акимов
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