Акимов заявил, что Россия отстала на 100 лет от ведущих экономик мира

Вице-премьер России, бывший мэр Калуги Максим АКИМОВ критически оценил состояние отечественной промышленности.
- Роботизация, искусственный интеллект, технологии виртуальной дополненной реальности, в целом цифровизация в промышленности - это для нас колоссальный шанс преодолеть наш теперь уже практически 100-летний разрыв в производительности труда, который отделяет нас от ведущих экономик мира, - приводит «Интерфакс» его слова, произнесенные 12 марта на форуме в рамках Недели российского бизнеса.
По словам Акимова, манипуляторы многократно превосходят человека точностью, скоростью, отзывчивостью при проведении рутинной работы, их использование приведет и уже приводит не только к скорости изменений, но и перестройке социальных процессов, рынка труда, перераспределению стоимости.
- Когда мы говорим, нужен ли нам руководитель цифровой трансформации внутри компании - компания, которая задает этот вопрос, ее, собственно, нет, либо она перестанет существовать до середины следующего десятилетия, - уверен он. - Кто-то останется - вывозить мусор, добывать уголь, выплавлять сталь, традиционные индустрии никуда не денутся. Но если природа бизнес-процессов и в этих компаниях не изменится, то они из компаний - владельцев ключевых производственных активов превратятся в сервисные компании для других платформ, в поставщиков решений с низкой маржинальностью, стоимостью.
Уважаемые читатели! А что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях!
|
Налоговая рассказала, кто регистрируется в качестве самозанятых 26.02.2019 16:51
Калуга вошла в ТОП сильнейших инновационных регионов России 17.01.2019 08:53
Экономика Калужской области замедлила рост 14.01.2019 14:27
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: