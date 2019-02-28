Экономические итоги 2018 года: промышленность выросла на 4,5%, доходы бюджета – на 24%

28.02.2019 12:09 126

В среду, 27 февраля, в Калуге прошло расширенное заседание отчетной коллегии министерств экономического блока.

Рост во всём

В блоке, посвященном итогам работы министерства экономического развития в 2018 году, министр экономического развития области Илья Веселов сообщил, что валовый региональный продукт увеличился на 3% и составил 435 млрд. рублей. Прирост в промышленности - 4,5%, объем отгруженных товаров превысил 800 млрд. рублей. Рост в экспорте - 11%, за рубеж поставлено продукции почти на 1,5 млрд. $ США. В отчетный период в регионе сохранялся высокий уровень оплаты труда и один из самых низких уровней безработицы в Центральном федеральном округе.

Особое внимание уделялось работе по внедрению целевых моделей улучшения бизнес-климата. Все показатели, напрямую затрагивающие деятельность бизнеса, выполнены на 100%. При этом важная роль принадлежит институтам развития, оказывающим бизнесу широкий спектр услуг, в том числе по сопровождению проектов, созданию инфраструктуры, поддержке инноваций, экспорта, государственно-частному партнерству. Эти и другие инструменты используются с целью сделать регион более привлекательным для предпринимателей и инвестиций, создать и поддерживать деловую среду, отвечающую мировым стандартам.

По итогам прошлого года инвестиции в основной капитал составили 86 млрд. рублей. На индустриальных площадках начата реализация 14 инвестиционных проектов, введено в эксплуатацию 9 новых производств.

В промышленном комплексе региона в 2018 году зафиксирован рост по большинству видов обрабатывающих производств. Наиболее значительный - в автомобилестроении – 134%, производстве железнодорожной техники и транспортных средств – 131%, электрического оборудования – 123%, строительных материалов и автомобильного стекла – 121%. Кроме того, в области выпущен полуторамиллионный автомобиль, шестимиллионная тонна высококачественной стали, десятимиллионная автомобильная шина.

Илья Веселов поблагодарил Министерство промышленности и торговли РФ за поддержку региональных предприятий и инициатив, в том числе через Фонд развития промышленности:

- Мы создали и свой региональный фонд. Это дает нам возможность увеличить количество льготных займов для промышленников на условиях софинансирования с федеральным.

Кроме этого в области создан региональный центр компетенций в сфере бережливого производства, отобраны предприятия-участники национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Проведена работа по корректировке системы налоговых льгот, разработана нормативно-правовая база по применению инвестиционного налогового вычета для предприятий, реализующих проекты модернизации. Подписаны два специнвестконтракта (СПИКа) с компаниями «Астра Зенека» и «Нова Медика». С компанией «Нестле» заключен первый региональный СПИК, а также меморандум о создании кластера по производству и переработке пищевой продукции.

Важное направление работы ведомства – содействие развитию малого и среднего предпринимательства (МСП). Сегодня в этой сфере трудятся почти 150 тысяч человек, товарооборот в 2018 году составил 420 млрд. рублей. Дальнейшие планы связаны с реализацией национального проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В регионе утверждены четыре проекта, согласно которым уже в этом году планируется увеличить объем финансирования на поддержку экспорт ориентированных предприятий, активизировать выдачу микрозаймов и поручительств, создать в Калуге Дом предпринимателя, действующий по принципу «единого окна». Есть намерения расширить программу субсидирования в части возмещения затрат на погашение процентов по кредитам, на приобретение оборудования и участие в выставках.

Министр напомнил, что в 2018 году в ведомство перешли полномочия по развитию туризма. По итогам года туристский поток в регион составил 2,5 млн. человек. С 2010 года этот показатель вырос в 3,6 раза. Развитию отрасли способствует работа Международного аэропорта «Калуга». С введением в эксплуатацию постоянного пункта пропуска через госграницу его возможности увеличились в три раза - до 300 пас/час. Маршрутная сеть постоянно расширяется.

В ближайшее время акцент в работе министерства будет сделан на реализации проектов в рамках исполнения Указа Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В числе приоритетов - создание благоприятного бизнес-климата, привлечение инвестиций, поддержка промышленного комплекса, МСП, развитие туризма, активное взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти.

Представитель Минпромторга РФ Сергей БЕЗРУКОВ высоко оценил тенденцию роста промышленного производства, которую Калужская область демонстрирует в последние годы. По линии ведомства через различные меры поддержки предприятия региона получили 15 млрд. рублей. Более миллиарда рублей выделено на создание промышленной инфраструктуры. В рамках реализации нацпроектов Минпромторг РФ акцентирует внимание на поддержке производителей экспортной продукции. «Калужская область в последние годы показывает положительную динамику экспорта. Мы считаем, что регион может принести в национальный проект большие результаты», - сказал Сергей Безруков.

- Экспорт – важный двигатель прогресса, - подчеркнул в свою очередь губернатор Анатолий АРТАМОНОВ. – В последнее время в области становится больше предприятий, заинтересованных в реализации продукции за рубежом. Этим надо заниматься.

Вместе с тем, по мнению главы региона, на всех уровнях следует постоянно улучшать условия для работы бизнеса. Деятельность региональных институтов развития нацелить на то, чтобы меры поддержки, особенно для субъектов малого и среднего предпринимательства, стали более доступными и эффективными. Муниципалитеты - заинтересовать в развитии за счет собственных инициатив, привлечения инвестиций и улучшения деловой среды.

Отдельное внимание губернатор уделил работе Международного аэропорта «Калуга». Подчеркнув его важную роль в повышении инвестиционной активности региона и социальную значимость для населения, губернатор поставил задачу значительного расширения деятельности воздушной гавани. При этом, по мнению губернатора, необходимо стремиться к экономической рентабельности данного предприятия.

Налогов собрали на 15% больше

Подводя итоги работы своего ведомства, глава министерства финансов области Валентина АВДЕЕВА отметила, что деятельность была направлена на укрепление доходной базы областного бюджета за счет наращивания стабильных источников доходов, мобилизации имеющихся резервов, полного и своевременного исполнения принятых бюджетных обязательств.

В целом за 2018 год в консолидированный бюджет области поступило доходов 85 млрд. 260 млн. рублей, что на 16 млрд. 325 млн. рублей (24%) больше по сравнению с предыдущим годом. Налоговых и неналоговых доходов поступило 63 млрд. 578 млн. рублей. Темп роста к 2017 году составил 115%. Налоговых и неналоговых доходов поступило в сумме 48 млрд. 879 млн. рублей, что на 15% превысило показатель 2017 года.

Одно из основных направлений деятельности - работа комиссий по укреплению бюджетной и налоговой дисциплины. В отчетном году было проведено 48 заседаний, на которых заслушано 293 организации. Аналогичные комиссии работали в муниципалитетах, ими рассмотрено шесть тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, а также около двух тысяч физических лиц. В результате задолженность по обязательным платежам в бюджеты всех уровней снижена более чем на 1,5 млрд. рублей. Задолженность по заработной плате погашена на сумму свыше 360 млн. рублей.

Работа министерства была также направлена на повышение эффективности бюджетных расходов и концентрацию финансов на наиболее значимых направлениях. Расходы консолидированного бюджета области за 2018 год исполнены в сумме 73 млрд. 734 млн. рублей, с ростом к 2017 году на 9 %. Бюджет области сохраняет социальную направленность – расходы на социальную сферу в отчетном году исполнены в объеме 41 млрд. 879 млн. рублей или 57% от общего объема расходов. Расходы областного бюджета исполнены в сумме 61 млрд. 940 млн. рублей, что на 6 млрд. 416 млн. рублей больше исполнения 2017 года, темп роста составил 112%.

В приоритетном порядке средства направлялись на реализацию Указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельным категориям работников. На эти цели направлено 1 млрд. 253 млн. рублей. Показатели, установленные «дорожными картами», выполнены в полном объеме.

Валентина Авдеева отметила, что все условия соглашений, заключенных в 2017 году с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов в части объема государственного долга, расходов на его обслуживание и размера дефицита, выполнены.

В области межбюджетных отношений была продолжена практика по созданию у органов местного самоуправления стимулов к повышению налогового потенциала и уровня финансовой самостоятельности. В 2018 году 77% от общего объема дотации, предусмотренной на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов, заменено дополнительными нормативами от НДФЛ. При этом, у четырнадцати районов значение дополнительного норматива достигло максимального – 80%.

В целях прямого вовлечения населения в решение приоритетных социальных задач местного уровня на территории области, начиная с 2017 года, реализуется программа поддержки местных инициатив. По итогам конкурсного отбора субсидию в сумме 30,1 млн. рублей получили 44 поселения пятнадцати муниципальных районов.

Первостепенная задача министерства на 2019 год - обеспечение темпов роста налоговых и неналоговых доходов не ниже уровня инфляции, чтобы войти в льготную часть программы по реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из федерального бюджета. Она рассчитана на 12 лет.

Подводя итог, Анатолий Артамонов подчеркнул, что в настоящее время инвестиционные расходы региона составляют 43% от общих объемов бюджетных расходов:

- Это бюджет развития, который позволяет уверенно смотреть в будущее.

При этом губернатор поставил перед профильным ведомством задачу – продолжить работу с муниципалитетами области в части их стимулирования к увеличению собственной налогооблагаемой базы: «чтобы у них был интерес работать самостоятельно, финансово устойчиво».

Работа = ожидания

В части коллеги, посвященной министерству конкурентной политики области, министр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ отметил, что в 2018 году для нужд региона было проведено более 10 тысяч конкурентных закупочных процедур на сумму около 23 миллиардов рублей. Благодаря снижению цен на торгах сэкономлено 1 млрд.790 млн. рублей средств консолидированного бюджета области, что составило 7,7% общей стоимости закупок.

Расширилась практика проведения совместных закупок для региональных заказчиков. Важным шагом к этому стала разработка унифицированных технических заданий на основные виды закупаемых товаров и услуг из каталога, разработанного на федеральном уровне и обязательного к применению. Кроме того, министерством разрабатываются стандартные технические задания по тем позициям, которых нет в федеральном каталоге.

Большое внимание уделялось проблеме качества поставляемых товаров, особенно продуктов питания. Всем муниципалитетам области был рекомендован к применению положительный опыт Боровского района, где разработана централизованная схема включения недобросовестных поставщиков в соответствующий реестр.

По мнению Николая Владимирова, «основной эффект здесь не столько в санкциях, сколько в том, что поставщики постоянно ощущают реальный контроль». В 2019 году планируется организовать регулярный риск-ориентированный мониторинг качества продуктов питания в тех случаях, когда на торгах было зафиксировано снижение цен значительно ниже рыночных.

- По результатам проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» всероссийского исследования качества питания в социальных учреждениях Калужская область заняла первое место, что доказывает в целом хорошую ситуацию с качеством продуктов в регионе, - отметил Николай Владимиров.

В 2018 году начала работу «Служба единого заказчика», которая призвана централизовать закупки для органов исполнительной власти и казённых учреждений области. В настоящее время служба осуществляет материально-техническое обеспечение ста органов власти и учреждений, номенклатура закупок включает в себя 229 позиций. К концу текущего года планируется передать СЕЗу все закупки, то есть создать Единый центр материально-технического снабжения.

Регулирование тарифов на 2019 год осуществлялось с учетом ограничения коммунальных платежей граждан, определенного Правительством РФ для Калужской области, что позволило сдерживать инфляционные процессы и сокращать нагрузку на потребителей услуг естественных монополий. Более чем для 300 регулируемых организаций было обеспечено установление около 6 тысяч тарифов (цен) с общим объемом годовой валовой выручки на сумму 27 миллиардов рублей. Тарифная нагрузка на потребителей области снижена почти на один миллиард рублей.

В сфере тарифов и лицензирования проведено 187 проверок. Сумма наложенных штрафов составила почти 12 миллионов рублей. Кроме того, в областной бюджет поступило более 38 миллионов рублей государственной пошлины.

Одним из основных направлений деятельности министерства остается продвижение продукции калужских производителей. В рамках областного смотра-конкурса «Покупаем Калужское» постоянно организуются выставки-дегустации в магазинах крупных торговых сетей. Совместно с федеральными сетями успешно реализуется проект «Магазин в магазине». В 41 сетевом магазине региона часть торговых площадей выделена для местных сельхозтоваропроизводителей. Знаком «Калужский продукт», подтверждающим качество и безопасность товара, изготовленного на территории области, отмечены 13 пищевых предприятий (всего 65 наименований).

В рамках областного конкурса на лучшую автозаправочную станцию были определены 10 победителей, получившие право разместить баннер «Лучшая АЗС Калужской области».

Продолжается работа по выявлению традиционных товаров («региональных брендов») и их последующей регистрации. В настоящее время 12 предприятий могут зарегистрировать отдельные наименования выпускаемой продукции в качестве товарных знаков. «Калужский хлебокомбинат» осуществляет регистрацию товарных знаков «Калужские сладости» и «Калужское тесто». Зарегистрирована минеральная вода «Козельская».

Актуальным направлением остается развитие нестационарной, развозной и ярморочной торговли. В данной сфере министерством были начаты три проекта: «Смарт-офис», выделение субсидий на приобретение нестационарных торговых объектов, а также «Дни районов Калужской области». Во всех муниципалитетах и городских округах организованы «Полки добра».

В числе приоритетных направлений дальнейшего развития Николай Владимиров назвал поддержание баланса на рынках, сдерживание роста цен с учетом интересов населения, бизнеса, инвесторов и поставщиков услуг. По его мнению, необходимо также продолжить внедрение модели эталонных затрат в тарифном регулировании, контролировать качество и безопасность продуктов, сделать потребительский рынок более гибким и приспособленным к нуждам различных категорий населения, прежде всего, слабозащищенных. Особого внимания заслуживает обеспечение продуктами и товарами первой необходимости жителей сельской местности, а также недопущение нелегальной продажи алкоголя.

В целом положительно оценив деятельность министерства по различным направлениям, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на необходимости совершенствования системы централизованных закупок.

- Всё должно быть централизовано, и закупки должны проводиться специализированной организацией, находящейся под неусыпным контролем, в том числе и правоохранительных органов, - подчеркнул глава региона. - Тогда будет меньше злоупотреблений и нарушений.

Он также напомнил о значимости продвижения на рынке конкурентоспособной калужской продукции с целью поддержки региональных производителей и обеспечения населения качественными товарами и продуктами питания. При этом губернатор особо подчеркнул, что деятельность министерства и всех смежных структур должна соответствовать требованиям времени и ожиданиям населения.