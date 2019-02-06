Новый завод построят в Калужской области

06.02.2019 14:48 386

В среду, 6 февраля, в Калуге губернатор Анатолий АРТАМОНОВ и руководитель немецкой компаний «ЭЛА Контейнер Ру» Штефан ЛЕОПОЛЬД заключили соглашение о сотрудничестве по реализации инвестиционного проекта по размещению в индустриальном парке «Ворсино» предприятия по сборке, а в последующем - производству мобильных помещений контейнерного типа.

Компания собирается производить у нас здания на базе блок-контейнеров площадью до 20 тысяч квадратных метров. В них можно размещать офисы, отделения банков, склады, мастерские. Их также используют для временного проживания, организации медицинских кабинетов и стационаров, детских садов, образовательных центров. При этом эксплуатация возможна в любых климатических условиях.

По информации инвестора, вложения в реализацию проекта на первом этапе составят порядка шести миллионов евро. Начать строительство предприятия планируется в апреле этого года. Объемы производства будут зависеть от потребностей рынка, прежде всего, российского. В дальнейшем рассматривается возможность экспортных поставок.

По мнению Анатолия Артамонова, продукция нового завода будет востребована и в нашей области, особенно с учетом необходимости эффективного решения важных социальных задач, поставленных в национальных проектах.

- Те технологии, которые предлагает компания, позволят нам быстро решить проблему строительства детских садов, ФАПов, амбулаторий, офисов врачей семейной практики, а также школ в сельской местности, - подчеркнул губернатор. - В этой связи мы предложили инвесторам ускорить сроки реализации проекта.