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Калуга вошла в ТОП сильнейших инновационных регионов России

17.01.2019 08:53 0 393 Елена Французова, фото из архива www.kp40.ru
Калуга вошла в ТОП сильнейших инновационных регионов России

В четверг, 17 января, Ассоциация инновационных регионов России опубликовала свой рейтинг. В нем все регионы страны распределены по местам в зависимости от степени инновационного развития.

По словам составителей, основу методики формирования рейтинга положен подход, используемый Европейской комиссией для проведения сравнительной оценки инновационного развития регионов Евросоюза. Все субъекты РФ поделены на несколько групп:
Сильные

  • Средне-сильные
  • Средние
  • Средне-слабые
  • Слабые 

Калуга попала в первую группу, заняв в ТОПе седьмое место. Правда, в сравнении с 2017 годом наш регион опустился на одну строчку ниже. Это произошло за счёт скачка Московской области, которая в сравнении с 2017-м поднялась на две позиции выше, обогнав Калугу и Новосибирск.

Возглавляет рейтинг Санкт-Петербург, а замыкает его Республика Ингушетия.

Рейтинг инновационного развития регионов в 2018 году.


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Авторы
Елена Французова 
фото из архива www.kp40.ru
Тэги: экономика бизнес
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