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Губернаторы обрадовались, что с регионов возьмут меньше денег на майские указы Путина

16.01.2019 10:01 4 602 Сергей ПЕТРОВ, Фото из архива www.kp40.ru и Дмитрия Коротаева, Коммерсантъ
Губернаторы обрадовались, что с регионов возьмут меньше денег на майские указы Путина

С 15 по 17 января в Москве проходит юбилейный – десятый – Гайдаровский форум. На нем неожиданно озвучили приятную для субъектов РФ новость. Доля региональных бюджетов в финансировании выполнения майских указов Путина будет значительно снижена. Об этом сообщил Министр экономического развития Антон Силуанов. 

- В отличие от предыдущих лет мы прекрасно понимаем, что дальше возлагать на регионы дополнительные обязательства невозможно, - сказал он. - Потому что мы прошли уже с субъектами РФ пик, когда долг субъектов и муниципалитетов просто зашкаливает. Уже не было возможности выполнять обязательства, потому что нагрузили дополнительными расходными обязательствами… 

Бывший мэр Калуги, а ныне губернатор Рязанской области Николай Любимов сказал, что высвободившиеся ресурсы он направит на неотложные нужды.

- Процент софинансирования по нацпроектам крайне небольшой со стороны региона, - сказал он. - Это уже не 25%, как в обычных проектах. Иногда федеральная доля — 99%, но в среднем 3% от нас всего требуется.

В том же ключе высказался и губернатор Калужской области Анатолий Артамонов

- Соотношение 95% на 5% или даже меньше еще — это вообще неожиданное для нас решение, - цитируют калужского губернатора федеральные СМИ. - И, конечно, не реализовать те задачи, которые поставлены нацпроектами, в этих условиях — это надо постараться.

Напомним, главная задача «Майских указов Путина-2018» - повышение благосостояния людей. Полное название документа — «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», он состоит из 12 пунктов, каждый их которых по сути нацпроект. Среди задач, которые ставит документ – экономический рост и вхождение в пятерку мировых экономик, рост доходов, увеличение среднего срока жизни россиян до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза, и прочее.


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Авторы
Сергей ПЕТРОВ 
Фото из архива www.kp40.ru и Дмитрия Коротаева, Коммерсантъ
Тэги: экономика бизнес майские указы
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