Максим Акимов и Минэкономразвития дадут новаторам «поиграться в песочнице»

В пятницу, 11 января, Минэкономразвития раскрыло свои планы по улучшению условий для инноваций и устранению бюрократических барьеров. Речь идет о так называемых «регуляторных песочницах». Для этого уже разработан соответствующий законопроект под названием «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций».

- Государство должно быстро создать пространство, где можно будет делать то, что не совсем пока разрешено, - передает портал РБК слова бывшего мэра Калуги, а ныне вице-премьера Максима АКИМОВА, курирующего программу «Цифровая экономика». - Такой экспериментальной средой с гибкими адресными правилами станут «регуляторные песочницы».

По мнению федеральных чиновников, развитие технологий тормозит несовершенство законодательства, так как действующие нормы не всегда и не полностью учитывают их особенности, но при этом инновации требуется проверять на эффективность, проводить их пробную «обкатку» в реальных условиях.

- В законопроекте «песочница» рассматривается в первую очередь как прообраз нового регулирования, - сказал деловому порталу замминистра экономического развития Савва ШИПОВ. После окончания эксперимента специалисты проанализирую, насколько возможно распространить его на всю страну.

Минэкономразвития предлагает создать «песочницы» для систем на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи, виртуальной и дополненной реальностей и т.д., говорится в проекте закона.

Протестировать новые технологии без риска нарушить закон смогут юрлица, индивидуальные предприниматели, органы исполнительной власти и местного самоуправления.

Для управления экспериментальными режимами предлагается создать публично-правовую компанию, а также реестр сведений о «песочницах» и их участниках.