Человек года – выбор народа: калужане выбрали качественное питание

На прошлой неделе в Калуге назвали победителей первого конкурса «Человек года».
В конкурсе приняли участие более 60 претендентов, а после общенародного голосования на сайте мероприятия в финал по 12 номинациям вышли 36 претендентов. Правда, не все, за кого проголосовали калужане, получили в итоге звание «Человек года». Но мы бы хотели особо отметить именно тех, кто победил не в конечном итоге, а по итогам всенародного голосования. Их можно смело называть любимцами публики и обладателями приза зрительских симпатий. Пусть не все из них в итоге получили заветное звание, их вклад в Калугу нельзя переоценить и они достойны того, чтобы их имена узнала вся Калуга. По крайней мере - читатели самого посещаемого новостного портала региона www.kp40.ru уж точно!
Итак, по итогам народного голосования в своих номинациях первые места заняли:
В продолжение этой статьи мы подробнее расскажем об одном из победителей не только народного голосования, но и одной из главных номинаций.
Безусловным лидером уже в первом туре народного голосования в номинации «Человек года в сфере бизнеса» стал директор ИП Сарычева Т.С. Дмитрий Торубаров.
Его компания уже 12 лет поставляет горячее питание в социальные учреждения нашего города, в том числе в 17 - калужских школ.
Компания занимает высокие позиции на рынке и доказывает, что еда в столовых может быть качественной, вкусной и полезной. За Дмитрия Торубарова отдали свои голоса более 2 тысяч человек.
- Дмитрий Владимирович, что для вас значит премия «Человек года»?
- Это, безусловно, значимое событие в нашем городе. Премия проходит впервые в Калуге, но интерес к ней огромен. В первом туре участвовала большая аудитория - калужане, пользователи Интернета, у которых есть реальная возможность проголосовать непредвзято. Любая победа, любая положительная оценка всегда приятны. Для меня это важно, поэтому что это - оценка работы нашей компании.
- Подводя итоги года, какие основные достижения в работе вы могли бы назвать?
- Выход на рынки социального питания Тульской, Воронежской, Московской и Калининградской областей. Это имеет большое значение для создания положительного имиджа нашей области и репутации компании. У калужских предпринимателей, которые зарекомендовали себя как надежные и проверенные партнеры, в других регионах повышается доверие и растет интерес. Важным моментом стала и работа с госзаказами, что также повышает имиджевую составляющую. В школьных столовых Калуги введено альтернативное меню с выбором блюд. Это позволило привлечь к горячему питанию старшеклассников и учеников из семей с разным уровнем достатка. Внедрена система безналичных платежей. Теперь родители могут контролировать расходы детей в буфетах и оплату за горячее питание. Купить что-то по этой карте можно только на территории школы, в магазинах ей не расплатишься.
- Что у вас в планах на следующий год?
- Расширять территорию, выходить на новые рынки, в частности в Московской области. И, конечно, радовать детей новыми вкусными блюдами и вводить альтернативное меню в большем количестве школ.
От всей души хочу поздравить калужан с наступающим Новым годом! Пусть он принесет как можно больше радостных событий, пусть осуществляются самые амбициозные планы! Здоровья, счастья и успехов!
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