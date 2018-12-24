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Человек года – выбор народа: калужане выбрали качественное питание

24.12.2018 11:21 0 917
Человек года – выбор народа: калужане выбрали качественное питание

На прошлой неделе в Калуге назвали победителей первого конкурса «Человек года».

В конкурсе приняли участие более 60 претендентов, а после общенародного голосования на сайте мероприятия в финал по 12 номинациям вышли 36 претендентов. Правда, не все, за кого проголосовали калужане, получили в итоге звание «Человек года». Но мы бы хотели особо отметить именно тех, кто победил не в конечном итоге, а по итогам всенародного голосования. Их можно смело называть любимцами публики и обладателями приза зрительских симпатий. Пусть не все из них в итоге получили заветное звание, их вклад в Калугу нельзя переоценить и они достойны того, чтобы их имена узнала вся Калуга. По крайней мере - читатели самого посещаемого новостного портала региона www.kp40.ru уж точно!

Итак, по итогам народного голосования в своих номинациях первые места заняли:

  1. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ БИЗНЕСА
    Торубаров Дмитрий Владимирович
  2. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА
    Похиленко Татьяна Юрьевна
  3. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
    Мельниченко Людмила Анатольевна
  4. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ
    Ральцев Виктор Михайлович
  5. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
    Назукина Лидия Ивановна
  6. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ
    Фадеева Татьяна Сергеевна
  7. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
    Урусов Алексей Валерьевич
  8. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ МОДЫ И СТИЛЯ
    Каплина Зинаида Геннадьевна
  9. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА И СМИ
    Большова Анна Сергеевна
  10. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ
    Толкачев Борис Валериевич
  11. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ СПОРТА
    Шнырь Лариса Владимировна 
  12. ЧЕЛОВЕК ГОДА В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
    Степина Анна Михайловна

В продолжение этой статьи мы подробнее расскажем об одном из победителей не только народного голосования, но и одной из главных номинаций.

Безусловным лидером уже в первом туре народного голосования в номинации «Человек года в сфере бизнеса» стал директор ИП Сарычева Т.С. Дмитрий Торубаров.

Его компания уже 12 лет поставляет горячее питание в социальные учреждения нашего города, в том числе в 17 - калужских школ.

Компания занимает высокие позиции на рынке и доказывает, что еда в столовых может быть качественной, вкусной и полезной. За Дмитрия Торубарова отдали свои голоса более 2 тысяч человек.

- Дмитрий Владимирович, что для вас значит премия «Человек года»?

-  Это, безусловно, значимое событие в нашем городе. Премия проходит впервые в Калуге, но интерес к ней огромен. В первом туре участвовала большая аудитория - калужане, пользователи Интернета, у которых есть реальная возможность проголосовать непредвзято. Любая  победа, любая положительная оценка всегда приятны. Для меня это важно, поэтому что это - оценка работы нашей компании.

- Подводя итоги года, какие основные достижения в работе вы могли бы назвать?

- Выход на рынки социального питания Тульской, Воронежской, Московской и Калининградской областей. Это имеет большое значение для создания положительного имиджа нашей области и репутации компании. У калужских предпринимателей, которые зарекомендовали себя  как надежные и проверенные партнеры, в других регионах повышается доверие и растет интерес. Важным моментом стала и работа с госзаказами, что также повышает имиджевую составляющую. В школьных столовых Калуги введено альтернативное меню с выбором блюд. Это позволило привлечь к горячему питанию старшеклассников и учеников из семей с разным уровнем достатка. Внедрена система безналичных платежей. Теперь родители могут контролировать расходы детей в буфетах и оплату за горячее питание. Купить что-то по этой карте можно только на территории школы, в магазинах ей не расплатишься.

- Что у вас в планах на следующий год?

- Расширять территорию, выходить  на новые рынки, в частности в Московской области. И, конечно, радовать детей новыми вкусными блюдами и вводить альтернативное меню в большем количестве школ.

От всей души хочу поздравить калужан с наступающим Новым годом!  Пусть он принесет как можно больше радостных событий,  пусть осуществляются самые амбициозные планы! Здоровья, счастья и успехов!


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Тэги: экономика бизнес торубаров peклама
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