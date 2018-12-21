«Покупаем калужское»: названы победители

«Элит Айс»: мороженое на любой вкус В 2018 году компания «Элит Айс» стала обладателем двух дипломов конкурса «Покупаем калужское». «Элит Айс» производит мороженое с 2000 года, причём использует традиционные рецепты из технологической инструкции 1964 года. Нежнейший пломбир в хрустящих вафельных стаканчиках, произведённых в собственных печах, настоящее эскимо в шоколадной глазури и огромные сахарные рожки — это уникальная возможность вспомнить любимый с детства вкус советского мороженого и поделиться им с детьми. А для большой семьи подойдет полукилограммовый контейнер с прохладным лакомством. При этом классические рецепты здесь прекрасно сочетаются с самым современным итальянским оборудованием и собственной технологией производства. К примеру, рожок «Титан» получается таким большим и вкусным благодаря уникальным печам, а мороженое «Карнавал» заливается конфитюром прямо на кончики лепестков, что придает необычный дизайн этому десерту. Серия пломбиров с натуральными ягодами, изготовленными по уникальной технологии, вообще не имеет аналогов по своим отменным вкусовым качествам. А весь ассортимент «Элит Айс» составляет уже около 50 видов.Она производит мороженое с 2000 года, причём использует традиционные рецепты из технологической инструкции 1964 года. Нежнейший пломбир в хрустящих вафельных стаканчиках, произведённых в собственных печах, настоящее эскимо в шоколадной глазури и огромные сахарные рожки — это уникальная возможность вспомнить любимый с детства вкус советского мороженого и поделиться им с детьми. А для большой семьи подойдет полукилограммовый контейнер с прохладным лакомством. Всё мороженое изготавливается только из фермерского сырья от проверенных производителей. А чтобы продукт не потерял свои свойства при перевозке, используется исключительно специализированный транспорт, позволяющий поддерживать соответствующий температурный режим. Старательное и добросовестное отношение к делу позволило компании «Элит Айс» завоевать по итогам 2018 года сразу две награды конкурса «Покупаем калужское». Пломбир вафельный рожок «Мажор» получил диплом в номинации «Калужская новинка», а пломбир с ягодным наполнителем признали «Лучшим товаром 2018 года». Сайт: elite-ice.ru