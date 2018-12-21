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«Покупаем калужское»: названы победители

21.12.2018 09:00 0 1150
«Покупаем калужское»: названы победители

В Калуге подвели итоги конкурса «Покупаем калужское». Он в течение года проходил в Калужской области под патронажем министерства конкурентной политики региона. В ходе этого мероприятия калужские производители продуктов получили возможность познакомить покупателей со своей продукцией. Для них в различных торговых центрах, на рынках и в продуктовых сетях устраивали дегустации продукции.

- Конкурс направлен на решение задач продовольственной безопасности, импортозамещения, развитие традиций высококачественного производства калужских товаров, расширение ассортимента и увеличение объёмов реализации, повышение конкурентоспособности продукции местных товаропроизводителей, - особо отмечают в министерстве конкурентной политики. - Конкурс позволяет товаропроизводителям широко представлять свою продукцию в розничных торговых сетях, способствует формированию позитивного отношения населения к местным товарам и повышению потребительского спроса на них.

Состязание в качестве проходило в шести номинациях:

  • 2 номинации «Лидер продаж калужских товаров среди организаций розничной торговли, зарегистрированных на территории Калужской области и других субъектов Российской Федерации, осуществляющих розничную торговлю посредством организации торговой сети»;
  • «Лидер продаж калужских товаров среди организаций розничной торговли, зарегистрированных на территории Калужской области, осуществляющих розничную торговлю в торговом объекте, не относящемся к торговой сети»;
  • «Лидер продаж калужских товаров среди розничных рынков и ярмарок Калужской области»;
  • «Лучший товар года»;
  • «Калужская новинка года».

И сегодня мы знакомим читателей с некоторыми победителями этого конкурса.

«Элит Айс»: мороженое на любой вкус

В 2018 году компания «Элит Айс» стала обладателем двух дипломов конкурса «Покупаем калужское».

«Элит Айс» производит мороженое с 2000 года, причём использует традиционные рецепты из технологической инструкции 1964 года.  Нежнейший пломбир в хрустящих вафельных стаканчиках, произведённых в собственных печах, настоящее эскимо в шоколадной глазури и огромные сахарные рожки — это уникальная возможность вспомнить любимый с детства вкус советского мороженого и поделиться им с детьми. А для большой семьи подойдет полукилограммовый контейнер с прохладным лакомством.

При этом классические рецепты здесь прекрасно сочетаются с самым современным итальянским оборудованием и собственной технологией производства. К примеру, рожок «Титан» получается таким большим и вкусным благодаря уникальным печам, а мороженое «Карнавал» заливается конфитюром прямо на кончики лепестков, что придает необычный дизайн этому десерту. Серия пломбиров с натуральными ягодами, изготовленными по уникальной технологии, вообще не имеет аналогов по своим отменным вкусовым качествам. А весь ассортимент «Элит Айс» составляет уже около 50 видов.Она производит мороженое с 2000 года, причём использует традиционные рецепты из технологической инструкции 1964 года. 

Нежнейший пломбир в хрустящих вафельных стаканчиках, произведённых в собственных печах, настоящее эскимо в шоколадной глазури и огромные сахарные рожки — это уникальная возможность вспомнить любимый с детства вкус советского мороженого и поделиться им с детьми. А для большой семьи подойдет полукилограммовый контейнер с прохладным лакомством.

Всё мороженое изготавливается только из фермерского сырья от проверенных производителей. А чтобы продукт не потерял свои свойства при перевозке, используется исключительно специализированный транспорт, позволяющий поддерживать соответствующий температурный режим.

Старательное и добросовестное отношение к делу позволило компании «Элит Айс» завоевать по итогам 2018 года сразу две награды конкурса «Покупаем калужское». Пломбир вафельный рожок «Мажор» получил диплом в номинации «Калужская новинка», а пломбир с ягодным наполнителем признали «Лучшим товаром 2018 года».

     Сайт: elite-ice.ru

 

Пряники АО «КОЛОС»: наслаждение каждым кусочком

Кондитерское предприятие АО «КОЛОС» производит кондитерские изделия, печенье и пряники.

Многообразие кондитерских изделий, созданных на основе старинной рецептуры и с соблюдением обязательных норм действующих стандартов ГОСТ, придутся по вкусу даже привередливым гурманам.

Одно из главных преимуществ предприятия – использование при производстве натуральных компонентов. А отточенные годами технологии – гарантия успеха продукции компании на российском рынке.

Тщательно подобранное сырье, натуральные компоненты, мастерство производственной команды позволяют радовать покупателей вкусными и полезными лакомствами.

Давно доказано, что человеку для хорошего самочувствия и активной деятельности просто необходима глюкоза. Печенье, пряники и кондитерские изделия АО «Колос» успели оценить и взрослые, и малыши.

Кондитерское предприятие расположено вблизи святых мест Свято-Пафнутьева Боровского монастыря. Компания начала свою работу в 1938 году с небольшого цеха кондитерских изделий. Растущий спрос на продукцию привел к модернизации предприятия, расширению производственных площадей.

В 2017 году был полностью обновлен технический парк компании. В настоящее время работа предприятия осуществляется на автоматизированном европейском и отечественном оборудовании. Производственные площади предприятия - более 1600 м², складские площади - 500 м².       

В 2018 году Акционерное Общество «КОЛОС» стало победителем юбилейного областного конкурса «Покупаем Калужское» в номинации «Лучший товар 2018 года» за пряники заварные из пшеничной муки первого сорта глазированные «Воронежские».

Наши контакты:

  • г. Боровск, ул. Степана Разина, дом 8.
  • Отдел продаж: +7 (48438) 4-29-65
  • Сайт: kolos-borovsk.ru
 

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Тэги: бизнес экономика
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