Производство древесно-стружечных и ламинированных плит открылось в Калужской области

04.12.2018 15:40 808

В понедельник, 3 декабря, в Балабаново на Калужском многопрофильном деревообрабатывающем комбинате «СОЮЗ-Центр» при участии губернатора Анатолия АРТАМОНОВА открылось производство древесно-стружечных и ламинированных плит.

Оно создано в рамках реализации инвестиционного проекта «Создание завода ДСтП с производительностью 150 000 м3 в год», объем инвестиций по которому составил более 3,5 миллиарда рублей.

Анатолий Артамонов высоко оценил вклад комбината в развитие лесопромышленного комплекса региона, в частности, работу по лесовосстановлению. Глава региона подчеркнул важность того, что сырьем для производства служит местная низкосортная древесина, а взамен ведется высадка ценных пород леса.

Губернатор также обратил внимание на высокую эффективность проводимой на комбинате программы модернизации, которая позволила значительно расширить ассортимент выпускаемой конкурентоспособной продукции. Он выразил надежду, что «Союз-Центр» продолжит развитие и поиск новых технологий, откликаясь на те возможности, которые регион предлагает для бизнеса.

- Рядом с вами площадка особой экономической зоны «Калуга» и индустриальный парк, - отметил глава региона. - Мы создадим хорошие условия для реализации ваших проектов, а также проектов смежных компаний.

- Мы уверенно смотрим в будущее и нацелены на новые достижения, - выразил уверенность генеральный директор ООО КМДК «Союз-Центр» Александр ГОВОРУШКО. - Гордимся тем, что своей работой вносим посильный вклад в благополучие региона и экономику России.

«СОЮЗ-Центр» входит в промышленную группу «СОЮЗ» и является крупным многопрофильным предприятием. Комплексную программу модернизации здесь реализуют с 2014 года, вкладывая инвестиции в открытие новых линий. Это позволило обеспечить на предприятии полный цикл производства - от заготовки леса до востребованной на рынке продукции, а также более чем в два раза повысить переработку древесины. В настоящее время завод в Балабанове выпускает различные виды плит, межкомнатные двери, пиломатериалы, клееный брус и домокомплекты из него. Продукцию поставляют на внутренний рынок и экспортируют в Германию, Бельгию, Францию, Израиль, Индию и другие страны.