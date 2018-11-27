Вопросы поддержки экспорта обсудили на форуме в Калуге

27.11.2018 16:44 131

Как мы уже рассказывали, 27 ноября в Калуге открылся ежегодный промышленно-инновационный форум. В рамках мероприятия губернатор Анатолий Артамонов принял участие в выездном заседании комитета Торгово-промышленной палаты РФ по вопросам экономической интеграции и внешнеэкономической деятельности.

Участники встречи рассмотрели вопросы реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», программы акселерации субъектов малого среднего предпринимательства, специальные программы поддержки экспорта, в том числе действующие в системе торгово-промышленных палат, инструменты защиты интересов экспортеров за рубежом, а также условия выхода на рынок Турции для российских производителей.

Анатолий Артамонов подчеркнул важное значение обсуждаемой темы, особенно в контексте реализации майского указа Президента России Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 2024 года», который рассматривался на последнем заседании президиума Госсовете под председательством главы государства. В документе, в частности, поставлена задача обеспечить в стране к 2024 году объем экспорта несырьевых неэнергетических товаров в объеме 250 млрд. долларов США.

- Для этого необходимо ежегодно на 10-12 процентов увеличивать экспортные поставки, - отметил губернатор. - Мы последние несколько лет выполняем эту задачу - в Калужской области существенно вырос объем экспорта, в особенности, в страны дальнего зарубежья. На 70 процентов это продукция машиностроения и металлообработки.

Большую помощь региону оказывают зарубежные представительства ТПП РФ и АО «Российский экспортный центр».

По мнению Анатолия Артамонова, российские товаропроизводители должны активнее использовать инструменты господдержки экспорта. Работу по стимулированию экспортных услуг следует продолжить на всех уровнях.

Подробная программа форума на сайте: www.forum.tppkaluga.ru