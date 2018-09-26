Обнинская компания попала в санкционный список США

Обнинское оборонное предприятие «Технология» оказалось в новом санкционном списке США. Лицензию завода пересмотрят в связи с «деятельностью, противоречащей интересам США».
- Очередные санкции, еще один список. Как это отразится на нас? Никак, - цитирует в среду, 26 сентября, представителя головной компании «Технология» «Интерфакс».
Головная компания обнинского предприятия под санкциями находится уже давно. Поэтому для компании из Калужской области ситуация останется прежней.
На предприятии производят композитные материалы, остекление для самолетов и поездов и изделия для военной промышленности.
Уважаемые читатели! А как на вас появлияли санкционные войны последних лет? Расскажите в комментариях!
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