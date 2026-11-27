Калужское предприятие завершило важный заказ — изготовило и отправило в Димитровград паровую турбину мощностью 50,5 МВт. Она станет частью исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР.

Этот реактор планируют запустить в 2028 году — он должен стать самым мощным в мире действующим исследовательским реактором с тепловой мощностью в 150 МВт. На нём учёные будут тестировать технологии атомной энергетики четвёртого поколения.

Над турбиной работали несколько лет — с 2021 года. При проектировании активно использовали 3D-моделирование. Расчётный срок службы оборудования — 50 лет, что на 10 лет больше, чем у прежних разработок. Изделие успешно прошло приёмку в НИИАР: эксперты не выявили ни одного замечания.