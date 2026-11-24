Молочный холдинг из нашего региона победил в национальной премии «Марка №1 в России-2026». Во вторник, 24 ноября, об этом сообщил губернатор Владислав Шапша.

Глава региона отметил, что в этой победе компании и результат труда калужских аграриев. В регионе работает семь предприятий агрохолдинга, а в числе крупнейших – перерабатывающий завод в Медыни.

В 2025 году запущен животноводческий комплекс в Хвастовичском округе. Также предприятие участвует в соцпроектах, госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», помогает строить и ремонтировать на селе соцобъекты, жилье, развивает агротехклассы.

- Молочное животноводство – ключевая отрасль нашего АПК, - подчеркнул Шапша.