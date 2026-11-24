Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Вагитом Алекперовым — основателем «Лукойла», учредителем фонда «Наше будущее» и известным меценатом. У компании и Калужской области долгие деловые связи.

На встрече говорили об инвестиционных возможностях региона — в частности, о потенциале индустриальных парков и площадок особой экономической зоны.

Губернатор выразил надежду на то, что сотрудничество будет продолжаться и дальше.