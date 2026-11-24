Владислав Шапша обсудил инвестиционный потенциал региона с Вагитом Алекперовым
Владислав Шапша провёл рабочую встречу с Вагитом Алекперовым — основателем «Лукойла», учредителем фонда «Наше будущее» и известным меценатом. У компании и Калужской области долгие деловые связи.
На встрече говорили об инвестиционных возможностях региона — в частности, о потенциале индустриальных парков и площадок особой экономической зоны.
Губернатор выразил надежду на то, что сотрудничество будет продолжаться и дальше.
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