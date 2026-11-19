Дополнительно около миллиарда рублей направят на развитие инфраструктуры для фармкластера, сообщил 19 ноября губернатор Владислав Шапша.

- Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию одобрил заявки 22 регионов на предоставление казначейских инфраструктурных кредитов. В их числе – наш регион, - пояснил он. - Для нас это существенное подспорье для развития третьей площадки ОЭЗ «Калуга», которую мы создали в Бабынинском районе. Она полностью предназначена для фармацевтических предприятий. Средства направим на строительство инженерной и дорожной инфраструктуры.

Две компании уже получили статус резидентов этой площадки. Одна реализует инвестпроект по производству вакцин. Еще два резидента – на стадии согласования.

Шапша поблагодарил правительство РФ за поддержку.