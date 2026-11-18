Его итоги подведены на Российском промышленном форуме в Уфе. Наш регион за год на семь позиций улучшил свои показатели.

- В Калужской области в числе первых был создан центр кластерного развития на базе Агентства инновационного развития региона, - рассказал 18 ноября губернатор Владислав Шапша. - И сейчас у нас сформировала одна из самых развитых кластерных систем в России. Эта структура позволяет региону эффективно развивать ключевые отрасли экономики. Так, Калужский фармацевтический кластер укрепляет позиции как один из стратегических центров лекарственной безопасности РФ. И в условиях санкций он демонстрирует устойчивый рост.

Сейчас в регионе 10 специализированных кластеров. Ряд из них включен в федеральный реестр Минпромторга России.

- Это даёт участникам доступ к дополнительным мерам господдержки: субсидиям, налоговым льготам, грантам, инструментам внедрения современных технологий. Это позволяет повышать эффективность производств, конкурентоспособность продукции, - подчеркнул Шапша.

https://max.ru/Shapsha_VV/AaHu3_jDbzc