В ходе визита глава области вместе с руководством предприятия наметил дальнейшие шаги по развитию площадки. Завод сегодня — это высокотехнологичное производство: здесь высокий уровень автоматизации, развита научная база и работает собственная лаборатория, которая следит за качеством продукции.

Предприятие ежегодно выпускает до 70 тысяч тонн смазочных материалов. В планах — расширить производство и нарастить объёмы выпуска.

Владислав Шапша отметил, что работа завода важна для экономики: предприятие снабжает качественной отечественной продукцией разные отрасли и обычных автомобилистов.