Калужский СоюзМаш за год вырос в два раза

Калужское отделение Союза машиностроителей России за два года увеличило численность более чем в два раза — такой динамики добились в регионе, и на федеральном уровне её называют показательной. Об этом заявили на заседании регионального отделения СоюзМаша, где главной темой обсуждения стала кадровая политика.

По словам заместителя гендиректора ГК «Ростех» Николая Волобуева, темпы развития калужского отделения — пример для всей страны. Машиностроение остаётся одной из ведущих отраслей экономики региона: предприятия СоюзМаша обеспечивают свыше 40 % всего промышленного производства области и вносят вклад в технологический суверенитет России. В отрасли заняты более 45 тысяч человек.

Важное направление работы — подготовка кадров. Так, число участников олимпиады «Звезда» в Калужской области за два года выросло с 500 до 12 тысяч человек, благодаря чему регион вошёл в топ-10 по активности. СоюзМаш реализует целый комплекс профориентационных проектов: «Неделя без турникетов», форум «Инженеры будущего», инженерные классы, программы целевого обучения, наставничества и ранней профориентации. Эти инициативы помогают школьникам выстроить траекторию от учёбы до работы на предприятии.

Отдельное внимание уделяют поддержке сотрудников. Как отметил губернатор Владислав Шапша, на предприятиях уже действуют меры корпоративного демографического стандарта — в том числе выплата семейного капитала в размере миллиона рублей, помощь многодетным семьям и образовательные проекты для детей работников. Глава региона подчеркнул, что такие практики стоит распространять шире.