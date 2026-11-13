Калужская и Гомельская области договорились о сотрудничестве

13 ноября в Калугу приехала делегация из Беларуси. На встрече обсудили развитие партнёрства: по словам губернатора Владислава Шапши, в прошлом году товарооборот между Калужской областью и Беларусью превысил 700 миллионов долларов, а за первые шесть месяцев 2026 года вырос ещё почти на пятую часть.

По итогам визита стороны подписали несколько документов. Среди главных планов — совместные мероприятия до 2029 года. Также договорились проработать строительство в Калужской области российско-белорусской молочной фермы на 1200 голов — в проекте планируют использовать оборудование компании «Гомельагрокомплект». В Гомельской области, в свою очередь, хотят создать тепличный комплекс для выращивания томатов с применением калужских технологий. Кроме того, меморандум закрепил намерения о сотрудничестве между ОЭЗ «Калуга» и свободной экономической зоной «Гомель-Ратон».

Владислав Шапша отметил, что за договорённостями стоит большая подготовительная работа, а новые проекты будут работать на развитие отношений и на благо жителей обеих стран.