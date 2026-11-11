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Экономика и бизнес

В Калужской области сохранится поддержка бизнеса

Дмитрий Ивьев
11.11, 15:12
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Губернатор Владислав Шапша рассказал о планах по итогам встречи с бизнесменами, которая прошла 11 ноября.

- В конце октября внесли в Заксобрание проект бюджета на предстоящие три года. Все социальные обязательства выполним. Сохраним и меры поддержки бизнеса, - подчеркнул он.

В частности, для IT-компаний продлили льготную ставку по упрощённой системе налогообложения.

Для розницы есть компенсация затрат на киоски и павильоны - до 90% стоимости.

Для экспортёров открыт приём заявок на «экспортный кэшбек» - до 10% от стоимости контракта.

- Да, в условиях вызовов наполнение бюджета – важнейшая задача. Вместе с тем, мы должны создать условия для сохранения и развития бизнеса, - уверен Шапша.

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