В Калужской области сохранится поддержка бизнеса

Губернатор Владислав Шапша рассказал о планах по итогам встречи с бизнесменами, которая прошла 11 ноября.

- В конце октября внесли в Заксобрание проект бюджета на предстоящие три года. Все социальные обязательства выполним. Сохраним и меры поддержки бизнеса, - подчеркнул он.

В частности, для IT-компаний продлили льготную ставку по упрощённой системе налогообложения.

Для розницы есть компенсация затрат на киоски и павильоны - до 90% стоимости.

Для экспортёров открыт приём заявок на «экспортный кэшбек» - до 10% от стоимости контракта.

- Да, в условиях вызовов наполнение бюджета – важнейшая задача. Вместе с тем, мы должны создать условия для сохранения и развития бизнеса, - уверен Шапша.