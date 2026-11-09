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Экономика и бизнес

В Калужской области увеличат долю местных продуктов в магазинах

Дмитрий Ивьев
09.11, 12:37
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Этот вопрос 9 ноября прокомментировал губернатор Владислав Шапша.

- Субсидируем часть затрат на закупку нестационарных торговых объектов. Мера востребованная, - пояснил он. - С помощью субсидии уже приобретено 70 объектов. В пять раз увеличили финансирование, потребность сохраняется.

Также товары калужских производителей продвигают через конкурс «Покупаем Калужское» и региональный знак качества «Калужский продукт». Проводятся торгово-закупочные сессии с торговыми сетями.

- Работа ведется значительная. Результаты есть, - заявил Шапша. - Доля калужских товаров на полках магазинов должна расти и дальше. Это обеспечение занятости, укрепление продовольственной независимости региона, рост доходов бюджетов.

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